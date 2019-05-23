فيسبوك: منع 3 مليارات حساب مزيف خلال 6 أشهر

قالت شركة فيسبوك إنها منعت أكثر من ثلاثة مليارات حساب مزيف خلال 6 أشهر.
التفاصيل:
- "فيسبوك" قالت إنها منعت مليارا و200 مليون حساب مزيف في الربع الرابع من عام 2018، و مليارين و190 مليونا في الربع الأول من عام 2019.
- فيسبوك قالت إنها تعتقد أن 5 % من الحسابات النشطة شهريا هي حسابات مزيفة.
- فيسبوك تحدثت عن "ارتفاع يعود إلى هجمات آلية تقوم بها جهات ذات نوايا خبيثة (تبحث عن) إنشاء كميات كبيرة من الحسابات في الوقت نفسه".
- فيسبوك قالت إن من السهل جدا كشف هذه الحسابات وإلغاءها قبل ان تنتج "ضرراً".
- يمكن للحسابات "الوهمية" أن تنشط ضمن حملات تضليل ذات غايات سياسية، وهي واحدة من المسائل التي تثير قلق فيسبوك منذ عامين.
- فيسبوك تعلن باستمرار عن حملات حذف لحسابات ناشطة ولكنّها تُعدُّ "زائفة".
- البيانات تأتي في إطار التقرير الثالث لتطبيق المعايير المجتمعية لدى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
- التقرير يفصّل التدابير المتخذة ضدّ الحسابات "الوهمية"، بالإضافة إلى المحتويات المخالفة لقواعد الاستخدام، مثل التعرّي والعنف والجنس والتحرّش والترويج للمخدرات أو الأسلحة، والإشادة بالإرهاب.
- فيسبوك تعهدت في التقرير "بالاستمرار في إيجاد المزيد من الطرق لمواجهة محاولات انتهاك سياساتنا".