البنتاغون يعترف بأنه يحقق في الأجسام الطائرة المجهولة

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أخيرا بأنها مازالت تحقق فيما يعرف بـ "الأجسام الطائرة الجوية المجهولة".
التفاصيل:
- أقر كريستوفر شيروود، المتحدث باسم البنتاغون، بوجود مبادرة حكومية سرية تسمى "البرنامج المتقدم للتعرف على التهديد الفضائي" مهمتها هي البحث والتحقيق في الظواهر الجوية المجهولة.
- هذا الإقرار يأتي رغم إعلان وزارة الدفاع إغلاق هذا البرنامج عام 2012.
- شيروود كشف أن الوزارة لا تزال تحقق في مشاهدات مزعومة لمركبات فضائية.
- شيروود: "وزارة الدفاع معنية دائما بالحفاظ على تحديد إيجابي لجميع الأجسام التي تحلق في بيئة التشغيل الخاصة بنا، وكذلك تحديد أي قدرات أجنبية قد تشكل تهديدًا للوطن".
- شيروود: "ستواصل الوزارة التحقيق، من خلال الإجراءات المعتادة، في تقارير عن طائرات مجهولة واجهها طيارون عسكريون أمريكيون، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن الوطن وحمايته من أي مفاجأة إستراتيجية يشكلها خصوم بلادنا".
خلفية:
- عام 2017 جرى الكشف عن وجود "البرنامج المتقدم للتعرف على التهديد الفضائي" مصحوبا بمقطع فيديو لوزارة الدفاع مدته 33 ثانية يُظهر جسما طائرا تطارده طائرتان تابعتان للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييغو عام 2004.
- في ذلك الوقت، خصص زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد 22 مليون دولار كتمويل سنوي لهذا البرنامج.
- تستضيف ولاية نيفادا الأمريكية منشأة عسكرية شديدة السرية تُعرف باسم "المنطقة 51″، والتي يُشاع منذ فترة طويلة بأنها مخزن لمركبة أجنبية سقطت في مدينة روزويل بولاية نيو مكسيكو عام 1947.