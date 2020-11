"سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي تفوز بجائزة "مان بوكر"

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها "سيدات القمر" والتي ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية الأمريكية مارلين بوث.

أول عربية تفوز الجائزة:

We’re delighted to announce our #MBI2019 winner is Celestial Bodies by Jokha Alharthi, translated by Marilyn Booth and published by Sandstone Press. Read more here: https://t.co/rWHBRXwDOy pic.twitter.com/SfJr2Yg98u

