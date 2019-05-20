شاهد: بعد ستاربكس ظهور زجاجة مياه بلاستيكية في "صراع العروش"

ارتكب صناع مسلسل "صراع العروش" خطأ جديدا بعدما ظهر في إحدى لقطات الحلقة الأخيرة من موسمه الأخير زجاجة مياه بلاستيكية.

وهو ما لا يتناسب مع أجواء المسلسل الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى.