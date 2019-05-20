شاهد: بعد ستاربكس ظهور زجاجة مياه بلاستيكية في "صراع العروش"

ارتكب صناع مسلسل "صراع العروش" خطأ جديدا بعدما ظهر في إحدى لقطات الحلقة الأخيرة من موسمه الأخير زجاجة مياه بلاستيكية.
وهو ما لا يتناسب مع أجواء المسلسل الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى.
- في آخر حلقات الموسم الأخير من المسلسل والتي عرضت، مساء الأحد، ظهرت زجاجة مياه بلاستيكية بطريق الخطأ خلف ساق شخصية سام تارلي التي يجسدها الممثل جون برادلي.
- أثارت اللقطة انتقادات وسخرية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا كونها تأتي بعد أسبوعين من خطأ فادح آخر استدعى اعتذارا من شركة "إتش بي أو" المنتجة للمسلسل.
- كانت الحلقة الرابعة من المسلسل قد شهدت ظهور كوب من قهوة ستاربكس على طاولة خلال احتفال في قلعة وينترفيل، ما أثار موجة سخرية واسعة دفعت الشركة المنتجة إلى الاعتذار.
- لكن هذا الخطأ جلب أرباحا قدرت بنحو 2.3 مليار دولار لصالح شركة ستاربكس.