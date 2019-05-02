شاهد: ثعبان بثلاث عيون شمالي أستراليا

تم العثور على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم "مونتي بايثون"، في بلدة "هامتي دو" النائية بولاية نورثرن تيريتورى شمالي أستراليا.
ثعبان غريب:
- الثعبان الغريب، الذي يبلغ طوله حوالي 40 سنتيمترًا، عُثر عليه على طريق "أرنهيم" السريع، في أواخر مارس/آذار.
- الثعبان لديه جمجمة مشوهة وثلاث عيون، بما فيها عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.
- متحدث باسم إدارة "الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية"، قال اليوم الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات.
- المتحدث باسم الإدارة: الثعبان نفق في الأسبوع الماضي.
شائع نسبيا:
- الإدارة أوضحت في بيان لها أن الثعبان كان صغير في السن، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوبي داروين عاصمة الولاية.
- السلطات قالت إنه "قد تم الحصول على أشعة سينية لرأس الثعبان، كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان لنفس الثعبان، بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي".
- الإدارة قالت إنه "شبه مؤكد أن العين الثالثة هي أمر طبيعي، لأن الزواحف المشوهة شائعة نسبيًا".