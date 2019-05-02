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شاهد: ثعبان بثلاث عيون شمالي أستراليا

ثعبان بثلاث عيون في أستراليا
ثعبان بثلاث عيون في أستراليا
2/5/2019

تم العثور على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم "مونتي بايثون"، في بلدة "هامتي دو" النائية بولاية نورثرن تيريتورى شمالي أستراليا.

ثعبان غريب:     
  • الثعبان الغريب، الذي يبلغ طوله حوالي 40 سنتيمترًا، عُثر عليه على طريق "أرنهيم" السريع، في أواخر مارس/آذار.
  • الثعبان لديه جمجمة مشوهة وثلاث عيون، بما فيها عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.       
  • متحدث باسم إدارة "الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية"، قال اليوم الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات.
  • المتحدث باسم الإدارة: الثعبان نفق في الأسبوع الماضي.

شائع نسبيا:
  • الإدارة أوضحت في بيان لها أن الثعبان كان صغير في السن، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوبي داروين عاصمة الولاية.
  • السلطات قالت إنه "قد تم الحصول على أشعة سينية لرأس الثعبان، كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان لنفس الثعبان، بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي".
  • الإدارة قالت إنه "شبه مؤكد أن العين الثالثة هي أمر طبيعي، لأن الزواحف المشوهة شائعة نسبيًا". 

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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