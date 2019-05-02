شاهد: ثعبان بثلاث عيون شمالي أستراليا

تم العثور على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم "مونتي بايثون"، في بلدة "هامتي دو" النائية بولاية نورثرن تيريتورى شمالي أستراليا.

ثعبان غريب:

الثعبان الغريب، الذي يبلغ طوله حوالي 40 سنتيمترًا، عُثر عليه على طريق "أرنهيم" السريع، في أواخر مارس/آذار.

الثعبان لديه جمجمة مشوهة وثلاث عيون، بما فيها عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.

متحدث باسم إدارة "الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية"، قال اليوم الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات.

المتحدث باسم الإدارة: الثعبان نفق في الأسبوع الماضي.

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