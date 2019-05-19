تعرف على الشركة التي تسعى لنقل البشر إلى القمر

تسعى شركة بلو أوريجين هي شركة فضاء أمريكية خاصة، مملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون إلى تحقيق مستقبل يصل فيه ملايين البشر إلى الفضاء للعمل والمعيشة.

أحدث التطورات:

كشف بيزوس هذا الشهر عن مركبة الفضاء الجديدة التي تسمى "بلو مون" (القمر الأزرق) والتي صُممت لنقل البشر والمعدات إلى القمر.

شركة بلو أوريجين:

أظهر بيزوس اهتماما بالفضاء منذ سن مبكرة ورغم أنه نادرا ما يتحدث بشكل علني عن شركة "بلو أوريجين" فقد قال عنها إنها "أهم عمل" يقوم به.

تأسست الشركة في 8 من سبتمبر/ أيلول عام 2000 في مدينة كنت، بولاية واشنطن (حيث يقع مقرها الرئيسي حاليا).

تمتلك الشركة منشأة لإطلاق المركبات الفضائية في غرب ولاية تكساس. ومنذ عام 2015 استأجرت الشركة موقع الإطلاق رقم 36 في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

لدى بلو أوريجين منشأة تصنيع تبلغ مساحتها 750 ألف قدم مربعة بتكلفة 205 ملايين دولار في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، مع خطط لتطوير 90 فدانا إضافيا في مركز كينيدي للفضاء.

في عام 2015 أعلنت الشركة أنها ستقوم ببناء مصنع بقيمة 200 مليون دولار في هنتسفيل، بولاية ألاسكا.

في مسعاها لخفض تكلفة الوصول إلى الفضاء صنعت شركة "نيو أوريجين" الصاروخين نيو شيبرد ونيو غلين بطريقة تجعل من الممكن إعادة استخدامهما عدة مرات.

تمويل الشركة:

اعتبارا من عام 2014، استثمر بيزوس ما لا يقل عن نصف مليار دولار من أمواله الخاصة في شركة "بلو أوريجين".

في عام 2017 قال بيزوس إنه كان يبيع ما يساوي مليار دولار من أسهمه في شركة أمازون سنويا لتمويل بلو أوريجين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال بيزوس إنه يعتزم إنفاق "أكثر قليلاً" من مليار دولار على بلو أوريجين خلال عام 2019.

المنافسون:

أبرزهم شركة سبيس أكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

تتنافس الشركتان، إلى جانب عدد من شركات الفضاء الخاصة الأخرى، للفوز بعقود لنقل شحنات البضائع إلى الفضاء.

الصواريخ: