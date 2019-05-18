شاهد: جراحة لجنين في رحم أمه للمرة الأولى في بريطانيا

استخدم الأطباء فتحة جراحية صغيرة لإصلاح العمود الفقري لجنين في رحم أمه مصاب بفتق في العمود الفقري.
فتحة جراحية صغيرة لإصلاح العمود الفقري لجنين:
- أجرى الجراحون العملية على الطفل جاكسون وهو في رحم أمه شيري شارب، التي قيل لها في السابق إنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بعد 27 أسبوعا من حملها في مستشفى كينغز كوليدج في لندن.
- السنسنة المشقوقة أو فتق العمود الفقري هو نوع من عيوب القناة العصبية يحدث عندما لا يتطور الحبل الشوكي بشكل صحيح في الرحم، وتكون الأعصاب مكشوفة للسائل الأمينوسي، مما يؤدي إلى مشاكل في الأمعاء والمثانة والساقين.
- قالت الدكتورة مارتا سانتوروم-بيريز، خبيرة طب الأجنة، التي أجرت العملية الجراحية، لهيئة الإذاعة البريطانية إن الكثير من الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابة أجنتهم بتشوهات العمود الفقري يختارون إنهاء الحمل أو الخضوع لعملية جراحية مفتوحة.
- تشتمل عملية التنظير الداخلي على حد أقل من التدخل الجراحي وقدر أقل أيضا من الخطورة.
- تتضمن العملية إدخال كاميرا وأدوات صغيرة في الرحم لتغطية الأعصاب المكشوفة في الحبل الشوكي لمنع مزيد من التلف الناتج عن السائل الأمينوسي.
- أضافت الدكتورة سانتوروم-بيريز أن الإجراء الجديد ليس علاجا لمرض السنسنة المشقوقة، لكنه بالتأكيد سيحسن حياة الأطفال الذين يولدون بهذا المرض.