إصابة دانيال كريغ تعطل تصوير فيلم جيمس بوند

تعطل تصوير أحدث أجزاء سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند بسبب إصابة بطل الفيلم دانيال كريغ أثناء تصوير عدد من مشاهد الفيلم في جامايكا، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

إصابة دانيال كريغ

انزلق كريغ وسقط أثناء الجري خلال تصوير أحد المشاهد، ما أدى إلى إصابته في الكاحل ونقله إلى الولايات المتحدة للعلاج، ووقف تصوير الفيلم.

قال مصدر للصحيفة إن كريغ – الذي يصر على تنفيذ جميع المشاهد الخطيرة بنفسه – انتابته نوبة غضب وإحباط شديدة بعد إصابته.

المصادر قالت إن كريغ خضع للفحص من قبل الجراح الذي عالج مهاجم نادي توتنهام المنتخب الإنجليزي هاري كين بعدما تعرض لإصابات متكررة في الكاحل.

كان من المقرر أن يبدأ تصوير باقي مشاهد الفيلم في استوديوهات باينوود في بريطانيا مطلع الأسبوع المقبل، لكنه تأجل بسبب الإصابة.

ليس من المتوقع أن تؤدي إصابة كريغ إلى التأثير على موعد عرض الفيلم، حيث كان قد تأجل قبل إصابته من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى أبريل/نيسان 2020.

ليست أول إصابة: