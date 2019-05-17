إصابة دانيال كريغ تعطل تصوير فيلم جيمس بوند

تعطل تصوير أحدث أجزاء سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند بسبب إصابة بطل الفيلم دانيال كريغ أثناء تصوير عدد من مشاهد الفيلم في جامايكا، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.
إصابة دانيال كريغ
- انزلق كريغ وسقط أثناء الجري خلال تصوير أحد المشاهد، ما أدى إلى إصابته في الكاحل ونقله إلى الولايات المتحدة للعلاج، ووقف تصوير الفيلم.
- قال مصدر للصحيفة إن كريغ – الذي يصر على تنفيذ جميع المشاهد الخطيرة بنفسه – انتابته نوبة غضب وإحباط شديدة بعد إصابته.
- المصادر قالت إن كريغ خضع للفحص من قبل الجراح الذي عالج مهاجم نادي توتنهام المنتخب الإنجليزي هاري كين بعدما تعرض لإصابات متكررة في الكاحل.
- كان من المقرر أن يبدأ تصوير باقي مشاهد الفيلم في استوديوهات باينوود في بريطانيا مطلع الأسبوع المقبل، لكنه تأجل بسبب الإصابة.
- ليس من المتوقع أن تؤدي إصابة كريغ إلى التأثير على موعد عرض الفيلم، حيث كان قد تأجل قبل إصابته من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى أبريل/نيسان 2020.
ليست أول إصابة:
- هذه ليست أول إصابة يتعرض لها كريغ أثناء تصويره لأفلام جيمس بوند.
- ففي عام 2006 سقطت اثنتان من أسنانه أثناء تصوير فيلم "كازينو رويال" واضطر طبيبه للسفر من لندن إلى موقع التصوير لعلاجه.
- في فيلم "كم من العزاء" (كوانتم أوف سولاس) عام 2008 أصيب كريغ بتمزق عضلة في كتفه وجرح في أضلاعه كما أصيب بجرح في طرف أحد أصابعه.
- أثناء تصوير فيلم "طيف" (سبيكتر) عام 2015 أصيب كريغ في ركبته خلال تصوير مشهد قتالي، ما تسبب في وقف التصوير لمدة أسبوعين أجرى خلالهما عملية جراحية.