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مؤسس تلغرام: لهذه الأسباب لن يكون واتساب آمنا أبدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/5/2019

قال مؤسس تطبيق تلغرام، الروسي بافل دوروف إن تطبيق واتساب الأكثر انتشارا في العالم، سيبقى مفتوحا لعمليات التجسس، بعدما أبلغ التطبيق مستخدميه أن هواتفهم قد تكون تعرضت لفيروس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها دوروف، المبرمج الذي ابتكر تطبيق تلغرام لتوفير اتصالات مشفرة بشكل آمن، في وقت متأخر الأربعاء بعنوان "لماذا لن يكون واتساب آمنا ابداً".

أبرز ما ذكره دوروف
  • واتساب له تاريخ مستمر من عدم وجود أي تشفير عند إنشائه إلى سلسلة من المشاكل الأمنية المناسبة بشكل غريب لأغراض التجسس.
  • في كل مرة يضطر فيها واتساب إلى اصلاح ثغرة حساسة في التطبيق، تظهر ثغرة أخرى.
  • مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قد يكون قد أجبر واتساب أو فيسبوك على ادخال "ثغرات" أو طرق سرية للالتفاف على النظم الأمنية في برمجياته.
  • لكي يصبح واتساب خدمة تحقق الخصوصية، عليه أن يخاطر بخسارة أسواق كاملة والتصادم مع السلطات في موطنه.
ثغرة واتساب
  • أبلغ واتساب مستخدميه الذين يزيد عددهم على 1.5 مليار مستخدم حول العالم بضرورة تحديث التطبيق لغلق الثغرة الأمنية.
  • سمحت تلك الثغرة بإدخال برمجية خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على الصحافيين والنشطاء وغيرهم.
تلغرام
  • أسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف تطبيق تلغرام، وكانا أنشئا في السابق موقع "فيكونتاكتي" للتواصل والذي كان شائعا في روسيا.
  • بلغ عدد مستخدمي تلغرام 200 مليون مستخدم، 7% منهم في روسيا، بحسب أرقام أُعلنت في 2018.
  • في مارس/ آذار من هذا العام قال تلغرام إنه اكتسب 3 ملايين مستخدم خلال 24 ساعة عندما واجه فيسبوك وإنستغرام وواتساب صعوبات.
  • تعرض تلغرام مرارا إلى انتقادات من السلطات الروسية بسبب تشفيره القوي.
  • في 2018 أمرت السلطات الروسية شركات تزويد الإنترنت المحلية بحظر تلغرام بعدما رفض التطبيق السماح للسلطات بالدخول على رسائل المستخدمين.
  • المساعي لإغلاق تلغرام في روسيا فشلت، ولا يزال التطبيق مستخدما.
  • يسمح تلغرام للمستخدمين بتبادل الرسائل والملصقات والصور وتسجيلات الفيديو وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 200 ألف شخص.
المصدر : وكالات
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