غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق في قضية أبوة

أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو، نحو 5600 دولار، يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووي لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

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