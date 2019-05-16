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غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق في قضية أبوة

ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني وزوجته الملكة باولا
ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني وزوجته الملكة باولا
16/5/2019

أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو، نحو 5600 دولار، يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووي لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

التفاصيل:
  • مصدر قضائي قال إن على الملك ألبرت الثاني، 84 عاما، أن يدفع المبلغ للرسامة البلجيكية دلفين بويل، 50 عاما، عن كل يوم يتقاعس فيه عن تنفيذ أمر المحكمة الذي صدر العام الماضي بتقديم عينة لإجراء اختيار الحمض النووي.
  • الملك ألبرت، الذي تنازل عن العرش قبل ستة أعوام لصالح ابنه فيليب، قدم طعنا على الحكم.
  • الملك السابق يرفض مزاعم بويل منذ أكثر من عشر سنوات.
  • اختبارات حمض نووي أمرت بها المحكمة أثبتت أن دلفين ليست ابنة والدها القانوني جاك بويل وهو سليل واحدة من أثرى الأسر في بلجيكا.
  • القضية أصبحت مثار جدل عام بعد نشر السيرة الذاتية للملكة باولا، زوجة ألبرت الإيطالية، عام 1999 والتي زعمت فيها أنه كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة كانت ثمرتها الابنة في ستينيات القرن الماضي.
  • ألبرت الثاني نفى مرارا أنه والد دلفين بويل، لكنه اعترف أن زواجه من باولا، 81 عاما، مر بفترات عصيبة.
  • دلفين تقول إن والدتها البارونة سيبيل دي سيليس لونغشامب، كانت على علاقة لفترة طويلة مع الملك السابق قبل عقود.
المصدر : وكالات
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