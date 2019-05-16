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بينها تونس.. إغلاق شبكة حسابات إسرائيلية للتأثير على سياسات عدة دول

شركة فيسبوك تخضع حاليا لتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية بتهمة الاحتكار
شركة فيسبوك تخضع حاليا لتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية بتهمة الاحتكار
16/5/2019

أعلن موقع "فيسبوك" الخميس، إغلاقه 265 حسابا إسرائيليا مزورا على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وصفحات ومجموعات تقوم بأنشطة منسقة بعدة دول للتأثير على سياساتها الداخلية والانتخابات فيها.

أبرز نقاط بيان فيسبوك
  • الأنشطة الإلكترونية الإسرائيلية تركزت في كل من نيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا والنيجر وتونس في أفريقيا، وفي بعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، دون أن يحددها.
  • القائمون على هذه الصفحات استخدموا حسابات مزورة وأظهروا أنفسهم كأشخاص محليين وكمؤسسات إعلامية في الدول المستهدفة، ونشروا معلومات ادعوا أنها مسربة عن سياسيين فيها.
  • رغم محاولات الإسرائيليين القائمين على هذه الحسابات المزورة إخفاء هوياتهم، إلا أن فيسبوك تمكن من الوصول إلى مؤسسة تجارية إسرائيلية تدعى "ارخميدس غروب" تقف وراء هذه الحسابات.
  • مؤسسة "ارخميدس غروب" انتهكت بشكل دائم سياسات فيسبوك، وأساءت تفسير معايير فيسبوك من أجل التغطية على أنشطتها المتعلقة بالحملات المنسقة في الدول المستهدفة.
  • هذه الشركة وكل الفروع التابعة لها منعت من استخدام "فيسبوك"، وتم إرسال رسالة لها بهذا الشأن.
  • حسابات الشركة تشمل 65 حسابا على فيسبوك، و161 صفحة على الموقع ذاته، و23 مجموعة، و12 حدثا، وأربع حسابات على انستغرام، وكان يتابع هذه الحسابات 2.8 مليون شخص، وانضم لبعض مجموعاتها نحو 5500 حساب.
  • أنفقت الشركة نحو 812 ألف دولار أمريكي دفعت بالريال البرازيلي والشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي، وبدأ أول هذه الحسابات بالعمل في ديسمبر/كانون الأول عام 2012 وآخرها في أبريل/نيسان الماضي.
  • تم التعرف على هذه الحسابات عبر تحقيق داخلي في "سلوك منسق غير أصلي مثير للشبهة".
  • نشر الموقع صورا لبعض أنشطة هذه الصفحات في بيانه.
المصدر : وكالات
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