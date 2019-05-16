بينها تونس.. إغلاق شبكة حسابات إسرائيلية للتأثير على سياسات عدة دول

أعلن موقع "فيسبوك" الخميس، إغلاقه 265 حسابا إسرائيليا مزورا على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وصفحات ومجموعات تقوم بأنشطة منسقة بعدة دول للتأثير على سياساتها الداخلية والانتخابات فيها.

أبرز نقاط بيان فيسبوك