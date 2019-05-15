الصيام والطقس الحار.. كيف تقهر العطش في رمضان؟

وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح في كتاب أصدرته قبل أيام، وذلك لتقليل إحساس الصائمين بالعطش، والتغلب على الطقس الحار خلال نهار شهر رمضان.

تجنب أشعة الشمس:

في هذه الأيام الحارة من رمضان التي يمتد فيها الصيام لساعات طويلة، من المهم خلال أوقات الظهيرة أن تتواجد في مكان مضلل وجيد التهوية.

يجب أن تتجنب أشعة الشمس.

عليك بالمياه والحساء والسَلطات:

على الصائمين شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا تقل عن 10 أكواب لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل خلال ساعات النهار، حيث تزيد معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة.

الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والسلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة، مثل الطماطم والخيار، تعوّض الجسم بعض من السوائل التي يفقدها خلال الصيام، كما أنها غنية بالألياف.

تجنب الكافيين والحلويات:

تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، حيث تتضمن الحلويات كميات كبيرة من السكر.

بدلًا من ذلك يمكن تناول فواكه مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ والشمام، أو الفواكه الموسمية الأخرى الغنية بالماء مثل الخوخ والبرتقال.

لا للمقليات والملح:

ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تشعرك بالعطش، واستخدام طرق أخرى في الطهو، مثل الطهو على البخار، أو الطهو في الفرن.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتشعرك بالعطش، مثل النقانق واللحوم المصنعة، والمملحة، ومنتجات الأسماك، والمخللات، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة والصلصات مثل المايونيز والخردل والكاتشب.

بدلًا من ذلك يمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين نكهة الأطعمة عند طهوها.

الشوربة تساعد على تقليل العطش والتغلب على الحر (رويترز)