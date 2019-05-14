شاهد: "الجزيرة مباشر" ترافق نحالي غزة في جني العسل

يعكف نحالو قطاع غزة في هذه الأيام من كل عام على جني العسل من الخلايا المنتشرة في المناطق الزراعية، إلا أن الموسم لهذا العام يشهد تراجعا ملحوظا في الكميات المنتجة.

ويوجد في قطاع غزة ما يقارب 25.000 خلية، تنتج كل واحد منها نحو 10 كيلومترات عسل، إلا أن ثمة ظروفا أثرت على موسم العسل، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والأحوال الجوية، والزحف العمراني.

الجزيرة مباشر ترافق أحد نحالي غزة

النحّال يوسف حسان لـ"الجزيرة مباشر": في العام نجني العسل مرتين، الأولى في نهاية شهر أبريل/نيسان، وهذا يسمى عسل اللوزيات والحمضيات، والمرة الثانية في شهر سبتمبر وهو عسل الكينيا.

حسان: تراجع الكميات المجنية من الخلايا في الأعوام الماضية بشكل متزايد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمئات الخلايا إثر الاعتداءات الإسرائيلية وقصف الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

حسان: سوء الأحوال الجوية المتمثلة في المنخفضات الجوية يخفض من إنتاج النحل للعسل، ويؤثر بشكل سلبي على الكميات التي يجري جنيها كل موسم.

حسان: كل خلية تنتج ما يقرب 10-11 كيلو غرام عسل في أحسن الأحوال، إلا أنه في السنوات الأخيرة بتنا نجني 5- 6 كيلو غرامات نتيجة انخفاض كميات الأشجار والأزهار مع التوسع العمراني في قطاع غزة.

حسان: أسعار العسل في غزة في بداية الموسم تبدأ من 70 شيكل (20 دولارا أمريكي) لكل كيلو، وفي نهاية كل موسم تصل إلى أقل من 50 شيكل للكيلو الواحد.

حسان: الكثير من النحالين وجدوا خلاياهم شبه خالية من المنتج الموسم الحالي، نتيجة العوامل سابقة الذكر.

حسان: ورثنا هذه الخلايا والعمل في هذا المجال أبًا عن جد منذ كنا في أراضينا التي هجرنا منها الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

حسان: تلك المراحل تبدأ من بإحضار البراويز من المنحل إلى مكان آخر، ثم تبدأ عملية القشط لتفتيح العيون الخماسية التي يقوم النحل بختمها بعد نضج العسل، ومن ثم تجهيزها لإدخالها في الفرازة.

حسان: وفي الخطوة التالية يجري تنقية العسل وتصفيته في عملية الطرد المركزي في الماكينة المخصصة لذلك، إلى أن يتم تجهيزه للتعبئة في أوعية زجاجية خاصة كي تكون جاهزة لنقلها إلى السوق لترويجها وبيعها للزبائن بشكل مناسب.

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