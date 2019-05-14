أسماء شخصيات "صراع العروش" تنتشر بين المواليد الجدد في أمريكا

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن أسماء شخصيات مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) أصبحت واسعة الانتشار بين المواليد الجدد في الولايات المتحدة.

التفاصيل: