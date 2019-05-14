أسماء شخصيات "صراع العروش" تنتشر بين المواليد الجدد في أمريكا

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن أسماء شخصيات مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) أصبحت واسعة الانتشار بين المواليد الجدد في الولايات المتحدة.
التفاصيل:
- قبل عشر سنوات لم يكن اسم "أريا" ضمن قائمة الألف اسم الأكثر انتشارا بين المواليد الجدد في الولايات المتحدة.
- لكن العام الماضي أطلق اسم "أريا" على 2545 طفلا في الولايات المتحدة.
- بهذا حل اسم بطلة مسلسل "صراع العروش" في المرتبة 119 بين أكثر الأسماء انتشارا بين الفتيات في الولايات المتحدة.
- وفقا لبيانات دائرة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة فإن أسماء العديد من المواليد الجدد في الولايات المتحدة أصبحت مستوحاة من شخصيات مسلسل "صراع العروش" الذي يحظى بشعبية كاسحة حول العالم.
- يتصدر اسم أريا قائمة الأسماء التي انتقلت سريعا من مسلسل "صراع العروش" إلى اسم أمريكي شائع.
- هذا ليس مفاجئا بسبب الدور المميز الذي تلعبه شخصية أريا في المسلسل، فضلا عن سهولة تهجئته وكتابته.
- لكن حتى الأسماء الصعبة والمستوحاة من المسلسل وجدت طريقها إلى قائمة أسماء المواليد الجدد.
- في عام 2018 حمل 560 طفلة اسم كاليسي، إحدى شخصيات المسلسل الشهير، بينما أطلق اسم دينيريس على 163 مولودة جديدة.
- اسم يارا شهد انتشارا أيضا بين المواليد الجدد من الإناث، حيث سمي به 434 طفلة العام الماضي، ما جعله يحل في المركز 672 بين أكثر الأسماء شعبية بين الفتيات، بعد أن كان في المركز 986.
- لكن بعض الأسماء لشخصيات المسلسل لم تحظ بهذا القدر من الانتشار.
- على سبيل المثال لم يحظ اسم تيريون بانتشار سوى بين 58 طفلا فقط العام الماضي، وكذلك اسم جوراه الذي أطلق على 30 صبيا فقط، واسم سانسا الذي حملته 29 فتاة فقط، في حين حمل اسم ثيون 14 صبيا فقط.
- رغم أن مسلسل "صراع العروش" يعد أكبر مسلسل يعرض حاليا فإن أسماء أبطاله رغم شعبيتها أمامها طريق طويل كي تحل محل الأسماء الأوسع انتشارا بالفعل.
- للعام الخامس على التوالي حل اسم إيما في المركز الأول لأسماء المواليد الجدد من الإناث، بينما كان الاسم الأوسع انتشارا بين المواليد الذكور هو اسم ليام، وذلك للعام الثاني على التوالي.
- فهل يمكن أن تحل أسماء شخصيات مسلسل "صراع العروش" محل هذه الأسماء؟ سنرى.