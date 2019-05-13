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لماذا يجب عليك الابتعاد عن هذه المأكولات والمشروبات في رمضان؟!

ينصح بعدم تناول الأطعمة المقلية أو الطعام الذي يحتوي على كميات ملح مرتفعة على الإفطار في رمضان
ينصح بعدم تناول الأطعمة المقلية أو الطعام الذي يحتوي على كميات ملح مرتفعة على الإفطار في رمضان
13/5/2019

نصحت منظمة الصحة العالمية بتحضير الطعام بشكل صحي خلال شهر رمضان، وتجنب المأكولات والمشروبات التي تضر الجسم، وتساعد على الشعور بالعطش.

وحذر الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة، من تناول الطعام المقلي، والأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والبهارات، لتقليل شعور الصائم بالعطش، وأن تكون معظم الأغذية طازجة قدر الإمكان.

توقيت شرب المياه:
  • ينصح بعدم الإكثار من شرب المياه بعد الإفطار مباشرة، لأن المعدة يكون حجمها صغير وفي وضع غير نشط، وبالتالي تصاب بالإرهاق عند شرب المياه بكميات كبيرة.
  • عوضا عن ذلك يمكن توزيع الكمية التي يحتاجها الجسم من المياه والتي تتراوح بين 8-12 كوبًا من الماء وهذا يوازي حوالي لترين.
  • يجب توزيع هذه الكمية بين الإفطار والسحور.
  • المياه مفيدة جدًا بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنها تقوم بعملية "غسيل" للجهاز الهضمي والكلى والأمعاء، وبالتالي تساعد على تخلص الجسم من السموم.
ينصح بعدم الإكثار من شرب الماء على مائدة الإفطار في رمضان ـ رويترز
 العصائر والمشروبات الغازية:
  • ينصح بعدم شرب العصائر غير الطبيعية والمشروبات الغازية في وجبتي الإفطار والسحور، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.
  • تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، يؤدي لانقباض الأوعية الدموية وعدم تدفق الدم للمعدة مسببًا صعوبة في الهضم وبالتالي الشعور بتقلصات والآلام.
الحلويات:
  • عن تناول الحلويات في رمضان، ينصح بعدم تناولها بعد الإفطار مباشرة، و يستحسن أن يتم تناول كميات قليلة منها بعد ساعتين من الإفطار، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة التي تزيد العبء على المعدة.
  • تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة يتسبب في تخمر الطعام بالمعدة، الأمر الذي قد يؤدى إلى الإصابة بالتلبك المعوي والانتفاخ الشديد.
مشروبات غازية (رويترز)

 

المصدر : الأناضول
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