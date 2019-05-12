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السعودية: غضب بعد الكشف عن حالات تحرش "في رمضان"

يعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام
يعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام
12/5/2019

أثار مقطع مصور لـ"تحرش" بفتاة في السعودية، الأحد؛ غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر نشطاء الحادثة، لا سيما وهي الثالثة من نوعها في غضون أيام.

التفاصيل
  • تداول المغردون المقطع والتعليقات عبر هاشتاج "متحرش تبوك" (شمال)، إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة ولا مكان ولا توقيت تصوير الفيديو.

  • يعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام (شرق).
  • على مدار الأيام الماضية، تصدرت هاشتاغات منددة بالوقائع وتطالب بتغليظ عقوبة التحرش والقبض على مرتكبيه.
  • في وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية القبض على المتحرش في الدمام، ومواصلة البحث عن الآخر.
  • أكدت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان، أنها "تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها "جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات" مؤكدة أنها تستقبل البلاغات عن تلك الحوادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

  • إلا أن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "عكاظ"، أشارت إلى تراجع قضايا التحرش خلال العام الهجري الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
  • أوضحت الصحيفة أن المحاكم سجلت 579 قضية تحرش خلال الثمانية أشهر الماضية وتحديداً في الفترة من أول المحرم حتى رمضان الجاري (1440 هـ)، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الهجري الماضي 708 قضيايا صدرت فيها أحكام.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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