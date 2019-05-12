السعودية: غضب بعد الكشف عن حالات تحرش "في رمضان"

أثار مقطع مصور لـ"تحرش" بفتاة في السعودية، الأحد؛ غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر نشطاء الحادثة، لا سيما وهي الثالثة من نوعها في غضون أيام.
Another video from Tabuk city has also circulated the internet for what appeared to be a man harassing a Saudi woman in public in one of the supermarkets. #متحرش_تبوك https://t.co/GABNpytnwf pic.twitter.com/REn0BdvY7w
— Al Bawaba Node (@_thenode) May 12, 2019
تتابع الرئاسة حسب اختصاصها مايظهر من مخالفات ومنها جرائم #التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كماتستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز #الاتصال_الموحد 1909 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. pic.twitter.com/BAMGA9Ek98
— رئاسة الهيئة (@PvGovSa) May 11, 2019