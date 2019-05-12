السعودية: غضب بعد الكشف عن حالات تحرش "في رمضان"

أثار مقطع مصور لـ"تحرش" بفتاة في السعودية، الأحد؛ غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر نشطاء الحادثة، لا سيما وهي الثالثة من نوعها في غضون أيام.

التفاصيل

تداول المغردون المقطع والتعليقات عبر هاشتاج "متحرش تبوك" (شمال)، إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة ولا مكان ولا توقيت تصوير الفيديو.

Another video from Tabuk city has also circulated the internet for what appeared to be a man harassing a Saudi woman in public in one of the supermarkets. #متحرش_تبوك https://t.co/GABNpytnwf pic.twitter.com/REn0BdvY7w — Al Bawaba Node (@_thenode) May 12, 2019

يعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام (شرق).

على مدار الأيام الماضية، تصدرت هاشتاغات منددة بالوقائع وتطالب بتغليظ عقوبة التحرش والقبض على مرتكبيه.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية القبض على المتحرش في الدمام، ومواصلة البحث عن الآخر.

أكدت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان، أنها "تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها "جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات" مؤكدة أنها تستقبل البلاغات عن تلك الحوادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تتابع الرئاسة حسب اختصاصها مايظهر من مخالفات ومنها جرائم ⁧#التحرش⁩ التي تتعرض لها بعض الفتيات حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كماتستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة ⁧التحرش⁩ عبر مركز ⁧#الاتصال_الموحد⁩ 1909 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. pic.twitter.com/BAMGA9Ek98 — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) May 11, 2019