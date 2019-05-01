البث الحي
منوعات

"صراع العروش" يتسبب في شهرة كبيرة لنادل بمطعم باكستاني

حقق النادل روضي خان شهرة كبيرة بسبب الشبه مع أحد أبطال مسلسل صراع العروش
حقق النادل روضي خان شهرة كبيرة بسبب الشبه مع أحد أبطال مسلسل صراع العروش
1/5/2019

فوجئ الناس في مدينة روالبندي الباكستانية برؤية إحدى شخصيات مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني تقدم لهم الطعام في مطعم محلي.

وحقق النادل روضي خان مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده، حيث يحظى (جيم أوف ثرونز) بإقبال كبير، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ الذي يجسد شخصية تيريون لانستر في ذلك المسلسل الخيالي الذي تبثه شبكة تلفزيون (إتش.بي.أو).
ولم يكن خان البالغ من العمر 26 عاما يعرف شيئا على الإطلاق قبل بضعة شهور عن دينكليج. لكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه وبين دينكليج ووضع صورته على فيسبوك.
وقال خان لوكالة رويترز "في البداية بدأوا يطلقون على اسم بيتر دينكليغ. بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجيا أصبحت مشهورا".
ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا 135 سنتيمترا.
وقال خان "أمنيتي أن أعمل في السينما. وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليغ". وينتهي الموسم الثامن والأخير من جيم أوف ثرونز الذي يحظى بشعبية طاغية في 19 من مايو أيار.

يشبه النادل الباكستاني الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ ـ رويترز
صراع العروش

ويقترب المسلسل الدرامي الخيالي، المقتبس عن سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" (إيه سونغ أوف آيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، سريعا من نهايته في موسمه الثامن.
لم يتبق سوى أربع حلقات فحسب قبل إسدال الستار على واحد من أنجح المسلسلات التي أنتجتها شبكة (إتش.بي.أو) الأمريكية.
بدأ انتاج المسلسل في عام 2011 واستمر انتاجه حتى وصل إلى الموسم الثامن والأخير والذي يعرض حاليا للجمهور.
ويحقق المسلسل أرقاما قياسية في المشاهدة، إذ بلغ إجمالي عدد المشاهدين السابقين 17.4 مليون مشاهد في الحلقة الأولى من الموسم الثامن، متجاوزةً الحلقة الأولى من الموسم الأخير.

 

الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ ـ رويترز

 

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)