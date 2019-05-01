جسر جابر.. الكويت تدشن أحد أطول الجسور البحرية في العالم (فيديو)

دشنت الكويت، اليوم الأربعاء، جسرًا يمتد على طول 36 كيلومترًا فوق البحر، ويعتبر أحد أطول الجسور البحرية في العالم.

جسر الشيخ جابر الأحمد:

الجسر يحمل اسم الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد السابق الذي توفي في كانون الثاني/يناير العام 2006.

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في تدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

يصبح بمقدور مستخدمي هذا الجسر قطع المسافة بين العاصمة والمناطق الواقعة شمالي الكويت في دقيقة فقط، بعدما كانت تستغرق نحو ساعة ونصف.

📽حفل افتتاح #جسر_الشيخ_جابر_الاحمد تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه#الكويت#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/vtTNIDvNWP — إذاعة دولة الكويت (@KwtRadio) May 1, 2019

مجموعة سيسترا الفرنسية قامت بتصميم الجسر الذي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية هيونداي بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية.

شركة سيسترا أكدت في بيان أن الجسر كلف 3.6 مليار دولار واستغرق تنفيذه خمس سنوات تقريبًا.

الجسر أنشئ ليصبح طريقا استراتيجيا داعمًا لرؤى التنمية المستقبلية في الكويت إذ تعول عليه البلاد في إحداث النهضة المنشودة بمناطقها الشمالية مناطق موعودة بمشاريع مختلفة ضمن خطة كويت جديدة لعام 2035.

خطة 2035 تتضمن إنفاق مليار دولار على مشاريع تنموية في مجالات عدة كالبنية التحتية وإنشاء مدن سكنية ومناطق سياحية جديدة وقد استدعى إنشاء الجسر استحداث جزيرتين صناعيتين تضمان عددًا من المرافق الخدمية ضمانا لانسياب الحركة المرورية على الجسر.

مدينة الحرير:

سيربط الجسر العاصمة الكويتية بشمالها النائي، حيث يقع مشروع "مدينة الحرير" التي تخطط الحكومة لضخ مليارات الدولارات فيها أملًا في إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي.

الدولة الخليجية الغنية بالنفط، تتطلع إلى تحويل منطقة الصبية الواقعة في أقصى شمالها قرب الحدود العراقية، إلى منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوربا بكلفة تقدر بمليارات الدولارات.