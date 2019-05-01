أمازون تغلق سوق.كوم وتطلق سوقا جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة أمازون الأمريكية العملاقة (الثلاثاء) تدشين سوق إلكترونية جديدة تابعة لها في الشرق الأوسط، وإغلاق منصة سوق.كوم التي اشترتها أمازون قبل عامين.

التفاصيل:

أعلنت أمازون (الثلاثاء) إطلاق (Amazon.ae) وهي منصة تسوق جديدة تستهدف الشرق الأوسط.

بالتزامن مع إطلاق المنصة الجديدة أعلنت أمازون إغلاق شركة سوق.كوم للتجارة الإلكترونية التي اشترتها أمازون عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 580 مليون دولار.

في رسالة نشرتها أمازون على منصتها الجديدة للشرق الأوسط قالت الشركة: "موقع amazon.ae سيجمع بين أفضل الخبرات المحلية في موقع سوق وخبرات أمازون العالمية في مجال البيع بالتجزئة، بحيث يعرض أكثر من 30 مليون منتج من بينها المنتجات التي كانت متاحة سابقا على موقع سوق وخمسة ملايين منتج من أمازون الولايات المتحدة".

أمازون أوضحت أن المنصة الجديدة ستتيح للعملاء للمرة الأولى على موقع أمازون اختيار التسوق باللغة العربية على تطبيق أمازون وعلى الموقع الإلكتروني أيضا".

بهذا أصبح موقع سوق.كوم جزءا من بوابة أمازون للتجارة الإلكترونية في جميع دول المنطقة باستثناء المملكة العربية السعودية ومصر.

عند زيارة موقع سوق.كوم يجري تحويل العميل تلقائيا إلى amazon.ae.

يأتي إطلاق منصة التسوق الجديدة في وقت تشهد فيه أمازون حالة من التباطؤ في مبيعاتها الدولية، حيث سجلت نموا بنسبة 9٪ فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يتوقع أن يعطي هذا التغيير لخدمات أمازون في الشرق الأوسط نظرة أكثر تكاملا في المنطقة.

قبل إطلاق المنصة الجديدة كان وجود أمازون في الشرق الأوسط عبر سوق.كوم فقط.

خلفية: