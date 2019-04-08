شاهد: بالدمى والكرتون.. تدريبات لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

بمساعدة الشخصيات الكارتونية والأغاني وعبارات التمكين، تجري توعية الأطفال في مصر حول تهديدات الاعتداء الجنسي.

يرجع الفضل في ذلك إلى منظمة سيف (آمِن)، وفي أعقاب عدد كبير من حالات بارزة للاعتداء الجنسي على الأطفال، يسجل المزيد من الآباء أطفالهم بالمؤسسة.

تهديد "غير معلن":

على مدار السنوات السبع الماضية قدمت سارة عزيز البالغة من العمر 31 عامًا المشورة للأطفال المصريين الذين وقعوا ضحية الاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى مساعدة الضحايا على التغلب على صدمة الاعتداء الجنسي، فإن سارة ملتزمة أيضا بزيادة الوعي بهذا التهديد "غير المعلن" في كثير من الأحيان في المجتمع المصري.

في عام 2012 أسست سارة مؤسسة سيف، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تزور المدارس ودور الحضانة والنوادي والأماكن العامة، وتحاضر الآباء والمدرسين ومقدمي الرعاية للأطفال حول الاعتداء الجنسي على الأطفال وكذلك تشجيع التدابير الوقائية.

"سيف" تعقد دورات للدفاع عن النفس للأطفال والبالغين من مختلف الفئات العمرية.

عند إطلاقها لأول مرة قوبلت رسالة مؤسسة "سيف" بالكثير من التخوف، وفقًا لسارة، مؤسسة ورئيسة "سيف".