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شاهد: غسل قبة الصخرة وتنظيف المسجد الأقصى استعدادا لرمضان

30/4/2019

قبل أيام من قدوم رمضان المبارك، شرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأعمال تنظيف وصيانة في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة من المرابطين والمرابطات.

استعدادًا لرمضان:
  • مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، يوضح لحظة غسل قبة الصخرة وتنظيف صخرة المعراج الشريفة، استعدادًا لاستقبال المصلين في شهر رمضان الكريم.
  • طواقم متخصصة قامت بغسل قبة الصخرة المشرفة، ونفذت بعض أعمال الصيانة العامة في جميع أرجاء المسجد والساحات الملحقة به، في تقليد سنوي تنفذه الدائرة قبيل قدوم الشهر الكريم.

  • صور نشرتها دائرة الأوقاف توضح تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة من قبل إطفائيتين وسدنة وحراس وحارسات المسجد الأقصى المبارك، والقيام برش المبيدات الحشرية ضمن التحضيرات لشهر رمضان.
  • أعداد كبيرة من المصلين يتوافدون من جميع انحاء فلسطين للمسجد الأقصى المبارك خلال رمضان المبارك، حيث تزداد هذه الأعداد زيادة ملحوظة في أيام الجمعة والعشر الأواخر.
  • مركز الفلك الدولي كان قد أعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول الإسلامية، وتوقع أن يصادف يوم الإثنين 6 مايو/أيار المقبل، أول أيام الشهر المبارك.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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