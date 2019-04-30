شاهد: غسل قبة الصخرة وتنظيف المسجد الأقصى استعدادا لرمضان

قبل أيام من قدوم رمضان المبارك، شرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأعمال تنظيف وصيانة في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة من المرابطين والمرابطات.

استعدادًا لرمضان:

مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، يوضح لحظة غسل قبة الصخرة وتنظيف صخرة المعراج الشريفة، استعدادًا لاستقبال المصلين في شهر رمضان الكريم.

طواقم متخصصة قامت بغسل قبة الصخرة المشرفة، ونفذت بعض أعمال الصيانة العامة في جميع أرجاء المسجد والساحات الملحقة به، في تقليد سنوي تنفذه الدائرة قبيل قدوم الشهر الكريم.