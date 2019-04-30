شاهد: غسل قبة الصخرة وتنظيف المسجد الأقصى استعدادا لرمضان

قبل أيام من قدوم رمضان المبارك، شرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأعمال تنظيف وصيانة في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة من المرابطين والمرابطات.
استعدادًا لرمضان:
- مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، يوضح لحظة غسل قبة الصخرة وتنظيف صخرة المعراج الشريفة، استعدادًا لاستقبال المصلين في شهر رمضان الكريم.
- طواقم متخصصة قامت بغسل قبة الصخرة المشرفة، ونفذت بعض أعمال الصيانة العامة في جميع أرجاء المسجد والساحات الملحقة به، في تقليد سنوي تنفذه الدائرة قبيل قدوم الشهر الكريم.
- صور نشرتها دائرة الأوقاف توضح تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة من قبل إطفائيتين وسدنة وحراس وحارسات المسجد الأقصى المبارك، والقيام برش المبيدات الحشرية ضمن التحضيرات لشهر رمضان.
- أعداد كبيرة من المصلين يتوافدون من جميع انحاء فلسطين للمسجد الأقصى المبارك خلال رمضان المبارك، حيث تزداد هذه الأعداد زيادة ملحوظة في أيام الجمعة والعشر الأواخر.
- مركز الفلك الدولي كان قد أعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول الإسلامية، وتوقع أن يصادف يوم الإثنين 6 مايو/أيار المقبل، أول أيام الشهر المبارك.