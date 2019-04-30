الأمم المتحدة تحذر بشدة من الإفراط في استخدام مضادات الميكروبات

حذر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة من الإفراط في استخدام العقاقير المضادة للميكروبات، لأنه يعزز من مقاومة مسببات الأمراض التي يمكن أن تتسبب في وفاة 10 ملايين شخص سنويا بحلول 2050.

أبرز ما جاء في التقرير: