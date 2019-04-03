خدمة جديدة لواتساب تستأذنك قبل إضافتك لمجموعات الدردشة

غيرت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات واتساب، لتتيح للمستخدمين تحديد من يستطيع إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.

التفاصيل:

الشركة قالت إن الإعدادات ستطرح اليوم لبعض المستخدمين وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

سيكون على أي مستخدم يريد دعوة آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه. وتنقضي صلاحية تلك الدعوة بعد ثلاثة أيام.

يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" Settings ثم "الخصوصية" Privacy ثم "المجموعات" Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد "من يمكنه إضافتي إلى المجموعات"، ليختار من بين ثلاثة خيارات: "الجميع" Everyone أو "جهات اتصالي" My contacts أو "لا أحد" Nobody.

تشير واتساب ضمن هذه الصفحة في الإعدادات إلى أنه يُسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المجموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلًا من إضافتهم إليها.

خلفيات: