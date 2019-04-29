شاهد: قطر الخيرية تطلق حملة رمضان بتكلفة 22 مليون دولار

أعلنت مؤسسة "قطر الخيرية"، الأحد، إطلاق حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار "رمضان أجمل هدية" متضمنة مشاريع رئيسية في قطر و30 دولة أخرى.

التفاصيل:

من المتوقع أن يستفيد من حملة هذا العام 3,4 مليون شخص، بتكلفة إجمالية تقدر ب 71,8 مليون ريال، أي نحو 20 مليون دولار.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للمؤسسة، تحدث فيه محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد، وفيصل بن راشد مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، وأحمد صالح العلي مدير إدارة الإعلام والاتصال.

تتضمن الحملة ثلاثة مشاريع رئيسية: هي إفطار الصائم "موائد الإفطار، والسلال الغذائية"، وكسوة العيد، وزكاة الفطر، فضلا عن برامج اجتماعية ومشاريع جماهيرية ودعوية وتوعوية تنفذ داخل قطر، وبرامج إعلامية عبر مواقع التواصل.

مشاريع خارج قطر

حملة هذا العام ستكون في 30 دولة حول العالم، من المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 2,6 مليون شخص وبتكلفة تقدر بـ 54,5 مليون ريال.

خصصت "قطر الخيرية" 27,3 مليون ريال لتنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية سيستفيد منها مليون و654 ألف شخص.

تنفذ المؤسسة مشروع إفطار الصائم الذي ينقسم إلى قسمين رئيسين (موائد إفطار الصائم والسلال الرمضانية) في 25 دولة، حيث تبلغ تكلفة الموائد الرمضانية 17.2 مليون ريال يستفيد منها 1,2 مليون شخص في 18 دولة حول العالم.

توزيع "سلال رمضانية" عبارة عن طرد من المواد التموينية الأساسية يخصص للأسر الفقيرة ليكون بمثابة مونتها طيلة شهر رمضان، يستفيد منها 115,00 شخص لمدة شهر كامل بتكلفة تبلغ 4,1 مليون ريال.

توزع السلال الرمضانية سيكون في سبع دول أفريقية وأسيوية هي: الهند ـ أثيوبيا ـ نيجيريا ـ توجو ـ بنين ـ السنغال ـ الفلبين.

خصصت قطر الخيرية 27,2 مليون ريال لتوزيع مساعدات وسلال غذائية للنازحين واللاجئين والمتضررين في مناطق الأزمات، ينتظر أن يستفيد منها 946,000 شخص في دول كسوريا وفلسطين والصومال وغيرها.

في إطار مشاريع قطر الخيرية الرمضانية خارج قطر وبدعم كريم من أهل قطر تنفذ قطر الخيرية حملتها الرمضانية في 30 دولة حول العالم ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 2,6 مليون شخص #رمضان_أجمل_هدية pic.twitter.com/qpz0fhDkWV — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) April 28, 2019

افطارات الصائم

سيتم تنفيذ 45 مائدة من موائد افطارات الصائم تغطي أغلب مناطق دولة قطر، بتكلفة تقدر بـ 10 ملايين ريال يستفيد منها أكثر من 350,000 شخص.

سيقام إفطار العمال المتنقل، ليصل للعمال في أماكن تجمعاتهم، ويتم من خلال السيارات توزيع وجبات إفطار متكاملة لكل عامل، وتقدر تكلفة هذا المشروع بأكثر من 700,000 ريال، ويستفيد منها 39,000 عامل في كل من منطقة الصناعية والعزب والخور بقطر.

مشروع "مونة رمضان" حيث يوفر الاحتياجات التموينية الخاصة بالشهر للأسر ذات الدخل المحدود، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي مليون ونصف المليون ريال، ويستفيد من المشروع 10,000 شخص.

خيمة رمضانية لقطر الخيرية لعمال منقطقة العزيزية عام 2016

مشروع "الإفطار الجوال" حيث سيتم توزيع وجبات إفطار خفيفة توزع على سائقي السيارات الذين يدركهم أذان المغرب قبل وصولهم لمنازلهم في عدة مناطق.

مشروع "براحة الجاليات" الذي يدعم إفطار وأنشطة الجاليات المقيمة في قطر خلال شهر رمضان، باعتبارها فرصة لتعزيز التواصل فيما بينها.

مشروع "من البيت للبيت" الذي يقدم من خلاله وجبات إفطار لمجموعة من الأسر ذات الدخل المحدود بصفة يومية، وسيستفيد من المشروع 6000 شخص طيلة الشهر الكريم.

مشروع "سقيا الماء" الذي يتم من خلاله توزع المياه الباردة على المصلين في عدة مساجد أثناء صلاة التراويح والقيام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

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