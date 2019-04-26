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صناع سينما بريطانيون يدعون لمقاطعة مهرجان إسرائيلي

المخرج كين لوتش واحد من الموقعين على الخطاب الداعي لمقاطعة مهرجان سيريت السينمائي الإسرائيلي
المخرج كين لوتش واحد من الموقعين على الخطاب الداعي لمقاطعة مهرجان سيريت السينمائي الإسرائيلي
26/4/2019

دعا عدد من صناع السينما وكتاب السيناريو في بريطانيا دور السينما إلى مقاطعة مهرجان سينمائي إسرائيلي يقام بتمويل جزئي من الحكومة الإسرائيلية.

وفي خطاب نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية الخميس، قال الفنانون إنهم يشعرون بالصدمة والفزع لرؤية عدد من دور من السينما البريطانية الرئيسية التي تشارك في مهرجان السينما الإسرائيلي هذا العام "سيريت".

ووقّع على الخطاب 20 من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو، ومن بينهم المخرجون كين لوتش، ومايك لي، وروي باترسبي، وكاتب السيناريو البروفيسور إيان كريستي، والمنتج أمير أميراني.

أهم ما جاء في الخطاب:
  • بينما يعاني الفلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي، لا ينبغي أن تستضيف دور السينما البريطانية هذا الحدث.
  • لقد صُدمنا وفزعنا لرؤية عدد دور السينما الرئيسية، ومن بينها بيكتشرهاوس وإيفريمان، التي تستضيف مهرجان الفيلم الإسرائيلي "سيريت" هذا العام.
  • من بين ممولي المهرجان الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من المنظمات الداعمة لإسرائيل.
  • قبل شهرين خلصت لجنة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن تصرفات الجنود الإسرائيليين ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في غزة قد تشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
  • أحد أعضاء اللجنة أشار بشكل خاص إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للأطفال والمعاقين.
  • هذا التقرير الأممي هو الأحدث في سلسلة تقارير صدرت طوال 70 عاما وثقت عمليات الطرد الجماعي والقتل وهدم المنازل والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب والاحتلال العسكري والهجمات العسكرية ضد السكان الأصليين والفلسطينيين.
  • لا يبدو أن هذا الأمر يزعج دور السينما المشاركة في المهرجان، بل إن إحداها تستضيف حملة لجمع التبرعات لمنظمة ترعى انضمام غير الإسرائيليين إلى الجيش الإسرائيلي.
  • دعا العديد من الفنانين، ومن بينهم جورج كلوني وإلتون جون، إلى مقاطعة بروناي بعدما سنت تشريعات مناهضة للمثليين فما الذي يمنع دار سينما بيكتشرهاوس من القيام بالشيء نفسه بالنسبة لإسرائيل؟
  • لا يمكننا أن نفهم لماذا تستمر المؤسسات الثقافية في التصرف كما لو كانت إسرائيل دولة ديمقراطية عادية. إنها ليست كذلك، والفلسطينيون يستحقون أفضل من هذا.
المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان
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