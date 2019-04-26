صناع سينما بريطانيون يدعون لمقاطعة مهرجان إسرائيلي

دعا عدد من صناع السينما وكتاب السيناريو في بريطانيا دور السينما إلى مقاطعة مهرجان سينمائي إسرائيلي يقام بتمويل جزئي من الحكومة الإسرائيلية.

وفي خطاب نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية الخميس، قال الفنانون إنهم يشعرون بالصدمة والفزع لرؤية عدد من دور من السينما البريطانية الرئيسية التي تشارك في مهرجان السينما الإسرائيلي هذا العام "سيريت".

ووقّع على الخطاب 20 من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو، ومن بينهم المخرجون كين لوتش، ومايك لي، وروي باترسبي، وكاتب السيناريو البروفيسور إيان كريستي، والمنتج أمير أميراني.

أهم ما جاء في الخطاب: