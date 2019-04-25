البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: مثلجات مصرية بنكهة "الرنجة" تزامنا مع أعياد الربيع

25/4/2019

إذا لم يكن بمقدورك تناول الآيس كريم بشكل يكفيك، وفي ذات الوقت كنت من محبي سمك الرنجة، فإن الآيس كريم (البوظة) بنكهة الرنجة الذي يقدمه محل في مصر، قد يكون خليطًا مفضلًا لديك.

"أيس كريم الرنجة":
  • بالتزامن مع استعدادات المصريين بشكل مكثف لعيد القيامة وشم النسيم، تتحول هذه المثلجات لتشكيلة لذيذة ويصبح (الآيس كريم بنكهة الرنجة) أحدث مذاق فيها.
  • هذه النكهة الغريبة عبارة عن مزيج مُجمّد من الرنجة المملحة بشكل خفيف والليمون والآيس كريم.
  • هذه الوصفة يتعشم هاني إسماعيل صاحب الفكرة والمحل (رول زون للوافل والآيس كريم) في مدينة الجيزة المصرية، أن تجذب العملاء التواقين لأفكار جديدة.
  • سمك الرنجة، الذي له طعم قوي ولذيذ، يعتبر صحنًا تقليديًا مشهورًا جدًا لدى المصريين الذين يتناولونه بنهم خلال عيد القيامة وشم النسيم.
  • زبون لمحل المثلجات يدعى أدهم جمال، يقول إنه من الطبيعي ألا يحب كثيرون هذه الوصفة عندما يسمعون عنها، بالضبط كما يسمعون عن وصفات غريبة أخرى، لكنها أعجبته.
عيد القيامة وشم النسيم:
  • مصر تحتفل بعيد القيامة عند الأرثوذكس، الذي يتزامن مع عيد شم النسيم، يوم 28 أبريل/نيسان.

  • شم النسيم من المناسبات القليلة التي يحتفل بها المسلمون والمسيحيون في مصر معًا حيث يعود أصله إلى مصر القديمة، قبل ظهور المسيحية.

  • المصريون يحتفلون مع بداية شهور الربيع بـ"عيد شم النسيم"، وهو احتفال ترجع جذوره إلى الفراعنة منذ آلاف السنين -وفق متخصصين- ولهم فيه طقوس خاصة في الأكل وكيفية قضاء اليوم.
     

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)