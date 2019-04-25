شاهد: مثلجات مصرية بنكهة "الرنجة" تزامنا مع أعياد الربيع

إذا لم يكن بمقدورك تناول الآيس كريم بشكل يكفيك، وفي ذات الوقت كنت من محبي سمك الرنجة، فإن الآيس كريم (البوظة) بنكهة الرنجة الذي يقدمه محل في مصر، قد يكون خليطًا مفضلًا لديك.

"أيس كريم الرنجة":

بالتزامن مع استعدادات المصريين بشكل مكثف لعيد القيامة وشم النسيم، تتحول هذه المثلجات لتشكيلة لذيذة ويصبح (الآيس كريم بنكهة الرنجة) أحدث مذاق فيها.

هذه النكهة الغريبة عبارة عن مزيج مُجمّد من الرنجة المملحة بشكل خفيف والليمون والآيس كريم.

هذه الوصفة يتعشم هاني إسماعيل صاحب الفكرة والمحل (رول زون للوافل والآيس كريم) في مدينة الجيزة المصرية، أن تجذب العملاء التواقين لأفكار جديدة.

سمك الرنجة، الذي له طعم قوي ولذيذ، يعتبر صحنًا تقليديًا مشهورًا جدًا لدى المصريين الذين يتناولونه بنهم خلال عيد القيامة وشم النسيم.

زبون لمحل المثلجات يدعى أدهم جمال، يقول إنه من الطبيعي ألا يحب كثيرون هذه الوصفة عندما يسمعون عنها، بالضبط كما يسمعون عن وصفات غريبة أخرى، لكنها أعجبته.

عيد القيامة وشم النسيم: