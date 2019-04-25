شاهد: مثلجات مصرية بنكهة "الرنجة" تزامنا مع أعياد الربيع

إذا لم يكن بمقدورك تناول الآيس كريم بشكل يكفيك، وفي ذات الوقت كنت من محبي سمك الرنجة، فإن الآيس كريم (البوظة) بنكهة الرنجة الذي يقدمه محل في مصر، قد يكون خليطًا مفضلًا لديك.
"أيس كريم الرنجة":
- بالتزامن مع استعدادات المصريين بشكل مكثف لعيد القيامة وشم النسيم، تتحول هذه المثلجات لتشكيلة لذيذة ويصبح (الآيس كريم بنكهة الرنجة) أحدث مذاق فيها.
- هذه النكهة الغريبة عبارة عن مزيج مُجمّد من الرنجة المملحة بشكل خفيف والليمون والآيس كريم.
- هذه الوصفة يتعشم هاني إسماعيل صاحب الفكرة والمحل (رول زون للوافل والآيس كريم) في مدينة الجيزة المصرية، أن تجذب العملاء التواقين لأفكار جديدة.
- سمك الرنجة، الذي له طعم قوي ولذيذ، يعتبر صحنًا تقليديًا مشهورًا جدًا لدى المصريين الذين يتناولونه بنهم خلال عيد القيامة وشم النسيم.
- زبون لمحل المثلجات يدعى أدهم جمال، يقول إنه من الطبيعي ألا يحب كثيرون هذه الوصفة عندما يسمعون عنها، بالضبط كما يسمعون عن وصفات غريبة أخرى، لكنها أعجبته.
عيد القيامة وشم النسيم:
- مصر تحتفل بعيد القيامة عند الأرثوذكس، الذي يتزامن مع عيد شم النسيم، يوم 28 أبريل/نيسان.
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شم النسيم من المناسبات القليلة التي يحتفل بها المسلمون والمسيحيون في مصر معًا حيث يعود أصله إلى مصر القديمة، قبل ظهور المسيحية.
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المصريون يحتفلون مع بداية شهور الربيع بـ"عيد شم النسيم"، وهو احتفال ترجع جذوره إلى الفراعنة منذ آلاف السنين -وفق متخصصين- ولهم فيه طقوس خاصة في الأكل وكيفية قضاء اليوم.