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رامي مالك يؤدي دور الشرير في أحدث أفلام جيمس بوند

الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك
الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك
25/4/2019

قال منتجون اليوم الخميس إن رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار سيلعب دور الشرير في الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة.

بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريغ بدور البطولة وذلك للمرة الخامسة.

التفاصيل
  • في تصريح مسجل من نيويورك، قال مالك (37 عاما)، الفائز بجائزة أوسكار العام الماضي، "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".
  • قدم كريغ شخصية العميل السري الشهير أربع مرات من قبل في أفلام (كازينو رويال) و(كوانتوم أوف سوليس) و(سكايفول) و(سبكتر).
  • ينضم إلى كريغ (51 عاما)، وهو سادس ممثل يلعب دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين بعضهم شارك من قبل في سلسلة الأفلام.
  • قال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.
الممثل البريطاني دانيال كريغ مستمر في أداء شخصية جيمس بوند

 

رامي مالك
  • ممثل أمريكي شاب من أصل مصري، ولد في لوس أنجليس عام 1981.
  • حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل، بولاية إنديانا.
  • بدأ مسيرته الفنية عام 2004 كضيف في أحد المسلسلات.
  • اشتهر بعد دوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "السيد روبوت".
  • أول مصري أمريكي يفوز بجائزة إيمي عن أفضل ممثل عام 2016.
  • فاز بجائزة غولدن غلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.
  • في فبراير/ شباط الماضي، فاز رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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