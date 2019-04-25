رامي مالك يؤدي دور الشرير في أحدث أفلام جيمس بوند

قال منتجون اليوم الخميس إن رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار سيلعب دور الشرير في الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة.

بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريغ بدور البطولة وذلك للمرة الخامسة.

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في تصريح مسجل من نيويورك، قال مالك (37 عاما)، الفائز بجائزة أوسكار العام الماضي، "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".

قدم كريغ شخصية العميل السري الشهير أربع مرات من قبل في أفلام (كازينو رويال) و(كوانتوم أوف سوليس) و(سكايفول) و(سبكتر).

ينضم إلى كريغ (51 عاما)، وهو سادس ممثل يلعب دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين بعضهم شارك من قبل في سلسلة الأفلام.

قال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.

الممثل البريطاني دانيال كريغ مستمر في أداء شخصية جيمس بوند

رامي مالك