الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل للإصابة بالحصبة في ربع قرن

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 700 حالة من الإصابة بالحصبة هذا العام، وهو أعلى مستوى للإصابة بالمرض خلال 25 عاما.

قال خبراء إن ارتفاع مستوى الإصابة بالمرض يعود في أغلبه إلى انتشار معلومات مغلوطة دفعت الآباء والأمهات إلى عدم إعطاء أطفالهم التطعيمات واللقاحات اللازمة ضد الأمراض.

التفاصيل:

أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وقوع 695 حالة إصابة بالحصبة خلال هذا العام حتى الآن في 22 ولاية أمريكية.

قالت المراكز إن هذا هو أسوأ معدل لانتشار في الولايات المتحدة منذ عام 1994 والذي سجلت فيه 963 حالة إصابة بالحصبة.

توقعت المراكز ارتفاع معدلات الإصابة خلال الفترة المتبقية من العام والتي تقارب 8 أشهر.

ما يقرب من ثلاثة أرباع المصابين بالمرض هذا العام في الولايات المتحدة كانوا في ولاية نيويورك، وأغلبهم في منطقتين تمثلان تجمعا لليهود الأرثوذكس المتدينين في بروكلين ومقاطعة روكلاند بضواحي نيويورك.

سجلت معظم هذه الحالات لأشخاص لم يحصلوا على التطعيمات من المرض.

من المرجح ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام المقبلة، فالحصبة شديدة العدوى ويمكن أن تنتشر في الهواء عن طريق السعال أو العطس.

في الأيام الأخيرة، كانت العائلات اليهودية تتجمع في عيد الفصح، ما يرجح انتشارا أكبر لحالات المرض الذي قد يستغرق ظهور أعراضه ما بين 10 و 12 يومًا.

أوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، باستثناء الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وهم أطفال، فهؤلاء لديهم مناعة من المرض.

يعتبر اللقاح المضاد للحصبة، الذي أصبح متاحا منذ ستينيات القرن الماضي، آمنًا وفعالًا للغاية.

بسبب هذا اللقاح أعلنت الولايات المتحدة القضاء على الحصبة في عام 2000.

لكن المرض عاد للظهور من جديد في السنوات الأخيرة حيث سجلت 667 حالة عام 2014.

معلومات مغلوطة وراء انتشار الحصبة: