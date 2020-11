شرطي يدهس موكبا يحتفل بالفصح فيقتل ويصيب 40 طفلا

قتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلا، عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة الفصح في شمال شرق نيجيريا، قبل أن يقضى الحشد الغاضب على الشرطي نفسه، وفق الشرطة وشهود.

التفاصيل:

Somewhere in gombe: Mai wake da shinkafa had an accident. pic.twitter.com/3yN5zBLhgV

— Sanusi G (@gayya_) April 15, 2019