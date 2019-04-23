شرطي يدهس موكبا يحتفل بالفصح فيقتل ويصيب 40 طفلا

قتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلا، عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة الفصح في شمال شرق نيجيريا، قبل أن يقضى الحشد الغاضب على الشرطي نفسه، وفق الشرطة وشهود.
التفاصيل:
- ماري مالوم المتحدثة باسم شرطة ولاية غومبي، قالت إن الحادث الدامي وقع في ساعة متأخرة الأحد عندما اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبًا يحتفل بعيد الفصح في الولاية.
- المتحدثة باسم الشرطة: قتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته.
- المتحدثة: علمنا أن الحشد الغاضب هاجم الشرطي الذي لم يكن بزيه العسكري وكذلك صديق له كان برفقته وقتلهما.
- الناطقة باسم الشرطة أشارت إلى إصابة 30 طفلًا بجروح يخضعون حاليًا للعلاج في المستشفى بينما أخذ التحقيق مجراه.
- بحسب شهود عيان، فإن سائق السيارة قاد سيارته عن عمد باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق.
- إسحق كوادانغ قائد فرقة "بويز بريغايد"، وهي جمعية دينية للفتيان في غومبي قال: دخل سائق السيارة في مشادة ساخنة مع الأطفال قبل أن يفسحوا المجال أمامه للمرور، فقط من أجله، ليتحول ويقود سيارته باتجاههم في فورة غضب. لقد فعلها عن عمد.
- المواكب الدينية أمر شائع بين المسيحيين والمسلمين خلال الاحتفالات الدينية في نيجيريا، حيث يتم إغلاق الطرق، ما يتسبب بفوضى مرورية.
- في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 قتل ما لا يقل عن 13 طفلًا من مدرسة اسلامية عندما انحرفت حافلة عن الطريق وصدمت موكبًا يحتفل بميلاد النبي محمد في قرية مالام سايد التي تبعد 20 كيلومترًا عن غومبي.