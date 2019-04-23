شرطي يدهس موكبا يحتفل بالفصح فيقتل ويصيب 40 طفلا

في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 قتل ما لا يقل عن 13 طفلًا من مدرسة اسلامية عندما انحرفت حافلة عن الطريق وصدمت موكبًا يحتفل بميلاد النبي محمد في قرية مالام سايد التي تبعد 20 كيلومترًا عن غومبي.