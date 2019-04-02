شاهد: دريد لحام يسخر من قرار ترمب ويعطي كاليفورنيا للمكسيك

أعطى الممثل السوري المعروف "دريد لحام" كاليفورنيا للمكسيك، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

كاليفورنيا للمكسيك:

دريد لحام قال في فيديو ساخر ظهر فيه مرتديًا قبعة رعاة البقر: قرار بإهداء ولاية كاليفورنيا، هاي (هذه) واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المكسيك.

لحّام: على كل هذا القرار تبعي (الخاص بي) قيمته قد (مِثل) قيمة قرار الإرهابي ترمب بإهدائه الجولان للإرهابي نتنياهو. الجولان سورية وراح (سوف) تبقى سورية.

دريد لحام: ما أضاف ترمب بقراره السخيف، ما أضاف شيء لموضوع وضع الجولان. الجولان أرض سورية محتلة قبل قرار ترمب وبعد قرار ترمب.

الممثل الكوميدي الشهير دريد لحام، أرسل تحياته لأهل الجولان الذين قال إنهم ما زالوا يقاومون بشكل سلمي.

لحام: أحييهم تحية كبيرة لأنهم يحملون الأعلام السورية والهوية السورية ويناضلون في الداخل وإلى الآن نضالهم سلمي، لكن متى يصير هذا النضال مسلحًا؟ هذا مربط الفرس.

لقطة من الفيديو الساخر.. دريد لحام يوقع قرار نقل كاليفورنيا للمكسيك

قرار ترمب: