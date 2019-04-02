شاهد: تمثال "بوذا" على طريق سريع بالإمارات وغضب يعم تويتر

فوجئ قائدو السيارات والسائرون على طريق الشيخ زايد في الإمارات، بنصب تمثال ضخم لـ"بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي، ما أثار ضجة على منصات التواصل.

بوذا في الإمارات:

غضب على منصات التواصل:

فأين الشعارات الشيعية ، نجمة داوود اليهودية ، صلبان المسيحيية وتماثيل كريشنا/براهما/الجاب .. باقي آلهة المعتقدات الآسيوية ؟

وضع #صنم_بوذا في شوارع الإمارات إن كان لترسيخ روح التسامح وتقبل الآخر ولم يكن لمجرد البروباجندا التسويقية الرخيصة ،

سيسجل التاريخ أن ابن زايد أول من أعاد الأصنام لجزيرة العرب.

قال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.

الصورة لتمثال بوذا وهو جالس على الطريق بين دبي وأبو ظبي. pic.twitter.com/g3xmjR1qXp

— خليل المقداد (@Kalmuqdad) April 2, 2019