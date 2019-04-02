شاهد: تمثال "بوذا" على طريق سريع بالإمارات وغضب يعم تويتر

فوجئ قائدو السيارات والسائرون على طريق الشيخ زايد في الإمارات، بنصب تمثال ضخم لـ"بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي، ما أثار ضجة على منصات التواصل.
Video: Why a massive Buddha statue appeared on Sheikh Zayed Road
Read full story here >> https://t.co/B2FyRVdCXV pic.twitter.com/Q554BsWXVn
— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 1, 2019
وضع #صنم_بوذا في شوارع الإمارات
إن كان لترسيخ روح التسامح وتقبل الآخر
ولم يكن لمجرد البروباجندا التسويقية الرخيصة ،
فأين الشعارات الشيعية ، نجمة داوود اليهودية ، صلبان المسيحيية وتماثيل كريشنا/براهما/الجاب .. باقي آلهة المعتقدات الآسيوية ؟
— ΛLΛFΛПDI (@AL_AFAND_DI) April 2, 2019
سيسجل التاريخ أن ابن زايد أول من أعاد الأصنام لجزيرة العرب.
قال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.
الصورة لتمثال بوذا وهو جالس على الطريق بين دبي وأبو ظبي. pic.twitter.com/g3xmjR1qXp
— خليل المقداد (@Kalmuqdad) April 2, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1112986775469744128?ref_src=twsrc%5Etfw
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى) رواه مسلم في صحيحه.
وقال عليه الصلاة والسلام: (ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان) رواه أبو داود والترمذي
نعوذ بالله
— صوت المسلم (@abomazed8252) April 2, 2019
تمثال بوذا المصنوع أصلا للعبادة موجود على قارعة الطريق في #الامارات دعما للتسامح مع الأديان!
عدا الإسلام الدعوي الصحيح
وهكذا يعيد"عمرو بن لحي البوفلاحي" الأصنام إلى #جزيرة_العرب
ولذلك هو #شيطان_العرب
اللهم اجعله يجر قُصبه*في حادث يتلفه ثم يجره في أمه الهاوية
*القُصْبُ:الأمْعاء pic.twitter.com/9SatHa6ZQt
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 2, 2019
https://twitter.com/YazanMasa/status/1113009761241522177?ref_src=twsrc%5Etfw
طاعة اللوفر في معصية الله ماتجوز خصوصا انه عمل وثني نعوذ بالله من هاذا التصرف
— عبدالله الشمري (@anbb87413) April 2, 2019
https://twitter.com/HalimaKher/status/1112989203405697024?ref_src=twsrc%5Etfw
فاهمين التسامح غلط
الله ياخذ………
— Abumaryam (@abumaryam_99) April 2, 2019