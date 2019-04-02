شاهد: أول طبيبة أسنان من "ضعاف السمع" في مصر

كثير من الصم وضعاف السمع يحصلون على درجات جامعية ويعولون أنفسهم وبعضهم نجح في مهن متعددة. وقد أبدع الموسيقي الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن بعض أجمل أعماله بعد أن أصبح أصمَّ.