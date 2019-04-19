كارلوس غصن يواجه اتهامات جديدة في اليابان

أفادت تقارير إخبارية أن ممثلي هيئة الادعاء في طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما جديدا بخيانة الأمانة لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز، بعد انقضاء فترة احتجازه الحالية.

التفاصيل:

قالت محطة "إن إتش كيه" إن الادعاء الياباني قد يوجه التهمة الجديدة لغصن، الإثنين المقبل، عندما تنتهي فترة احتجازه الحالية.

تتعلق التهم بأنشطة في الشرق الأوسط يعتقد أن غصن قام خلالها بالتربح من أموال نيسان لتحقيق مكاسب شخصية.

خلفية:

ألقي القبض على غصن هذا الشهر للمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب نيسان بالاستيلاء على خمسة ملايين دولار.

ينتظر غصن محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة.

اعتقل غصن لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهو محتجز حاليا في سجن بالعاصمة اليابانية طوكيو.

حصل غصن على إفراج لفترة قصيرة في شهر مارس/آذار الماضي بعدما دفع كفالة قدرها 9 ملايين دولار، لكنه اعتقل من جديد بسبب مزاعم حول إرساله ملايين الدولارات من أموال نيسان إلى حسابات يديرها.

نفى غصن من جانبه هذه المزاعم.

يتوقع استمرار احتجاز غصن لفترة أطول بعد صدور لائحة الاتهام الجديدة.

من شأن الإقامة المطولة في السجن، مع محدودية الوصول إلى المحامين، أن تصعب على غصن الاستعداد للمحاكمة التي قد تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل.

غصن دخل قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين مرتديا بذلة زرقاء وقميصا أبيض دون ربطة عنق