طاه فرنسي شهير ينتقد السخاء مع نوتردام والبخل مع أطفال أفريقيا
19/4/2019
أثار الطاهي الفرنسي الشهير مانو فيلديل جدلا واسعا بعدما انتقد حجم التبرعات الهائل الذي تدفق لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام مقابل الإحجام عن التبرع لإغاثة الأطفال الجوعى في أفريقيا.
التفاصيل:
عبر فيلديل، وهو أحد الحكام في برنامج مسابقات الطهي الشهير "ماي كيتشن رولز"، عن صدمته من حجم التبرعات الكبير لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل هذا الأسبوع.
نشر فيلديل على حسابه على إنستغرام خبرا عن وصول حجم التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية إلى 750 مليون يورو (نحو 843.5 مليون دولار) في 24 ساعة، مصحوبا بصورة للكنيسة الشهيرة وأسفلها صورة لأطفال أفارقة يمدون أيديهم للحصول على مساعدات.
كتب فيلديل تعليقا على الخبر والصورة: "هذا أمر مزعج للغاية! العالم فاسد".