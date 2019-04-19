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طاه فرنسي شهير ينتقد السخاء مع نوتردام والبخل مع أطفال أفريقيا

الطاهي الفرنسي الشهير مانو فيلديل أثار جدلا بعدما انتقد حجم التبرعات الهائل الذي تدفق لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام
الطاهي الفرنسي الشهير مانو فيلديل أثار جدلا بعدما انتقد حجم التبرعات الهائل الذي تدفق لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام
19/4/2019

أثار الطاهي الفرنسي الشهير مانو فيلديل جدلا واسعا بعدما انتقد حجم التبرعات الهائل الذي تدفق لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام مقابل الإحجام عن التبرع لإغاثة الأطفال الجوعى في أفريقيا.

التفاصيل:
  • عبر فيلديل، وهو أحد الحكام في برنامج مسابقات الطهي الشهير "ماي كيتشن رولز"، عن صدمته من حجم التبرعات الكبير لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل هذا الأسبوع.
  • نشر فيلديل على حسابه على إنستغرام خبرا عن وصول حجم التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية إلى 750 مليون يورو (نحو 843.5 مليون دولار) في 24 ساعة، مصحوبا بصورة للكنيسة الشهيرة وأسفلها صورة لأطفال أفارقة يمدون أيديهم للحصول على مساعدات.
  • كتب فيلديل تعليقا على الخبر والصورة: "هذا أمر مزعج للغاية! العالم فاسد".

ردود أفعال:
  • قوبل منشور مانو بمئات التعليقات المؤيدة على حسابه على إنستغرام.
  • لكن البعض انتقد تعليقه على التبرعات متسائلا عن حجم تبرعاته الشخصية للقضايا التي يدعمها.
  • أحد المعلقين سأل قائلا: "أريد أن أسال هل تذهب جميع أرباح مطعمك وبرنامج ماي كيتشن رولز إلى الأطفال الجوعى؟"
  • كما سأله آخر: "بكم تتبرع من مكاسبك الكبيرة للأطفال الجوعى في أفريقيا؟"
دمر حريق ضخم كاتدرائية نوتردام وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج العملاق.
 خلفية:
  • دمرت النيران كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الماضي ما أثار تضامنا واسعا.
  • الحادث أثار حالة واسعة من التضامن حول العالم، خشية خسارة هذا المعلم البارز.
  • أعلن العديد من الأثرياء تبرعهم بملايين الدولارات لإعادة بناء الكاتدرائية التي يبلغ عمرها أكثر من ثمانية قرون.
  • بلغ حجم التبرعات حتى الآن ما يقرب من مليار دولار.
المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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