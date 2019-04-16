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علماء يرسمون صورة لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة

صورة لبحيرة من بحيرات قمر كوكب زحل "تيتان" الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة التقطتها مركبة الفضاء كاسيني
صورة لبحيرة من بحيرات قمر كوكب زحل "تيتان" الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة التقطتها مركبة الفضاء كاسيني
16/4/2019

رسم العلماء صورة أوضح حتى الآن لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة، وهي بحيرات في المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر تيتان أحد أقمار كوكب زحل، لكنها بحيرات من الميثان السائل

التفاصيل
  • بتحليل المعلومات التي حصلت عليها مركبة الفضاء كاسيني التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قبل أن تنهي مهمتها في 2017 بالاحتراق في غلاف زحل، توصل العلماء إلى أن بعض بحيرات تيتان الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة في هذه المنطقة عميقة في حين قد تكون هناك بحيرات أخرى ضحلة وموسمية.
  • لا توجد سوائل على سطح أي جسم في المجموعة الشمسية إلا تيتان وكوكب الأرض. وتوجد على سطح تيتان بحيرات وأنهار وبحار من الهيدروكربونات وهي عبارة عن مركبات من الهيدروجين والكربون شبيهة بالمكونات الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي.
  • وصف الباحثون هذه التضاريس بأنها أشبه بهضاب تطل على المناظر الطبيعية القريبة وبها بحيرات من السوائل بعمق أكثر من مئة متر تتكون أساسا من الميثان. ويعتقد العلماء أن البحيرات تشكلت عندما تحللت الصخور المحيطة كيماويا وانهارت.
  • قال العلماء أيضا إن "البحيرات الشبح" تبدو خلال فصل الشتاء عريضة وضحلة لكنها تتبخر أو تُستنزف خلال فصل الربيع وهي عملية تستغرق سبع سنوات على تيتان.
  • الاكتشاف يوفر دليلا آخر على الدورة الهيدرولوجية على سطح تيتان عندما تمطر السحب هيدروكربونات سائلة تتدفق عبر سطح القمر ثم تتبخر ثانية إلى السماء. ويشبه ذلك دورة المياه على الأرض.
المصدر : وكالات
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