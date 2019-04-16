علماء يرسمون صورة لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة

رسم العلماء صورة أوضح حتى الآن لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة، وهي بحيرات في المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر تيتان أحد أقمار كوكب زحل، لكنها بحيرات من الميثان السائل

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