البث الحي
منوعات|مصر

حبس فنان شعبي مصري بتهمة الغناء بدون ترخيص يتصدر تويتر

16/4/2019

أفادت وسائل إعلام مصرية أن محكمة بمدينة الإسكندرية أيدت (الثلاثاء) حبس المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا" 3 أشهر بتهمة الغناء بدون ترخيص.

التفاصيل:
  • المحكمة أيدت حبس المغني الشعبي 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإقامته حفلا غنائيا بدون ترخيص في منطقة العجمي البيطاش غربي الإسكندرية.
  • نقابة الموسيقيين في الإسكندرية تقدمت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ببلاغ للشرطة يتهم "حمو بيكا" بإقامة حفل غنائي على أحد شواطئ العجمي دون تصريح من النقابة.
  • النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر طالبت الشرطة بالتدخل، وبالفعل قامت قوة من الداخلية بإيقاف الحفل وتفريق الجماهير.
  • النيابة اتهمت بيكا بإذاعة حفل سمعي بصري دون ترخيص من وزارة الثقافة.
  • حصل حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي بعد أن وصل عدد متابعيه 10 ملايين مشترك.

تعبير عن المجتمع
  • تحظى مهرجانات "حمو بيكا" بملايين المشاهدات على يوتيوب وساوند كلاود، وتجتذب فئة الشباب خاصة.
  • يرجع صحفيون ومثقفون مصريون هذا الإقبال من الشباب على مهرجانات "بيكا" وأمثاله إلى أنه استطاع أن يعبر عن الناس بلغة يفهمونها.
  • في حين يرى آخرون أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم بالذوق العام، وأن ثقافة النخبة لم تعد مهيمنة.
تصدر تويتر:
  • تصدر خبر حبس "حمو بيكا" موقع تويتر في مصر وحصل على آلاف التعليقات المتعاطفة مع الفنان الشعبي وأخرى تستغرب كل هذا الزخم حول فنان شعبي اعتبروه مغمورا.
     

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)