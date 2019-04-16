حبس فنان شعبي مصري بتهمة الغناء بدون ترخيص يتصدر تويتر

أفادت وسائل إعلام مصرية أن محكمة بمدينة الإسكندرية أيدت (الثلاثاء) حبس المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا" 3 أشهر بتهمة الغناء بدون ترخيص.
احسن قلب اجمد نجم مهرجانات هو بيكا
احنا الاسكندرانية بنولع في كل حتة مفيش مكنة ولا عربية الا وفيها بيكا #حمو_بيكا pic.twitter.com/qNZc8cjgfI
— 🌸Rewan 🌸 (@Rewanmo36022840) April 16, 2019
انا ياما حظرتك #حمو_بيكا pic.twitter.com/JCBiSFxEAK
— احمد الاسواني (@ahmedGa32741814) April 16, 2019
شايف سعادتك وآدى صوته وهو بيغنى للحروب وبيحرض عل الفساد وتطليع السكاكين يا باشا 😂#عالم_فاسد #حمو_بيكا pic.twitter.com/8LOmkFL9w4
— Mohab Salah (@mohabsalah17) April 16, 2019
هتغيبوا اتباع بيكا ده ازاي هما اصلا لا علاقه لهم بالمجموعه الشمسيه عايشين ف كوكب مصر السيسي التي تتبع مجرة درب المساطيل ولا يعرفوا الفرق بين دستور ولا كستور #حمو_بيكا
— الميدان الحل وكفي (@ZAJLf7olqPpzJ4j) April 16, 2019
تريند عشان أتحبس وكل يوم عندنا علم وعلماء مشفناش حاجه تريند قبل كده والله ده اللي جايبنا ورا #حمو_بيكا
— Alaa Esaam (@AlaaEsaam9) April 16, 2019