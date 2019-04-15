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شاهد: لغز اختفاء الحيوانات العملاقة

15/4/2019

بعد انقراض الديناصورات، كانت الأرض مأهولة بحيوانات ضخمة أخرى مدهشة مثل ثعبان طوله 13 مترًا بوزن شاحنة، ووحيد قرن بوزن 20 طنا وحيوان الكسلان أضخم 200 مرة من حجمه اليوم.

الحيوانات العملاقة تكون في الغالب أكثر عرضة من غيرها للتغيرات، فهم حساسون لتغير المناخ وفقدان الموطن ونقص الغذاء والمنافسين الذين يغزون أراضيها.
إن ما تبقى من عمالقة اليوم، أعدادهم في تراجع، بل إن البعض منهم مهدد بالاختفاء الوشيك.

قناة "الجزيرة الوثائقية" تصحبكم إلى عالم ضائع ضمن سلسلة تكشف خلالها لغز اختفاء كائنات عملاقة وتستعرض التاريخ التطوري لثمانية حيوانات ضخمة من عصور ما قبل التاريخ وأحفادها الثمانية التي تعيش في وقتنا الحالي.
تستعرض الحلقة الأولى والثانية من السلسلة أربعة حيوانات تسعى إلى تفسير سبب حجمها الضخم ولماذا اختفت لاحقا؟، وتتناول الحلقات الأربع التالية الحيوانات العملاقة الموجودة اليوم، حيث تستكشف تاريخهم التطوري وماضيهم وتطورهم. 

الحلقة الأولى:

لغز اختفاء العمالقة 1 – ضحية بيئته

 

الحلقة الثانية: ضحايا المناخ 

 لغز اختفاء العمالقة 2 – ضحايا المناخ

الحلقة الثالثة: العزلة أم التواصل؟ 

لغز اختفاء العمالقة 3 – العزلة أم التواصل؟

الحلقة الرابعة: التعايش المستحيل 
الحلقة الخامسة: البقاء للأصغر 
الحلقة السادسة: ضحايا الإنسان 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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