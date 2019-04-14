شاهد: "مزدوجة الجسم" أكبر طائرة في العالم تنهي رحلتها الأولى بنجاح

نجحت أكبر طائرة في العالم من حيث المسافة بين الجناحين في إنهاء أولى رحلاتها، وفقا لما أعلنته الشركة المصنعة، السبت.

التفاصيل:

الطائرة مزدوجة الجسم صنعتها شركة ستراتولونش وتصل المسافة بين طرفي جناحيها 117 مترا، أي أكبر من طول ملعب كرة قدم أمريكي، وتسير بستة محركات.

الطائرة أقلعت من مطار موهافي الجوي والفضائي، على بعد حوالي 150 كيلو مترا شمال لوس أنغليس، وحلقت على ارتفاعات تصل إلى خمسة كيلومترات ونفذت العديد من المناورات بما في ذلك محاكاة أسلوب الهبوط.

حلقت الطائرة البيضاء اللون (روك) في أولى رحلاتها لمدة ساعتين ونصف فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا، قبل أن تهبط بسلام حيث هلل مئات الحضور.

الطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلومترا تقريبا على ارتفاع 35 ألف قدم.

الرئيس التنفيذي لستراتولونش جان فلويد قال في بيان "يا لها من رحلة أولى رائعة، رحلة اليوم تعزز مهمتنا لتوفير بديل مرن للأنظمة التي تطلق من الأرض".

شركة ستراتولونش تأسست عام 2011 من قبل الراحل باول ألين المؤسس الشريك لمايكروسوفت، وتهدف الشركة إلى جعل الوصول إلى المدار من خلال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء من الطائرات، بدلاً من الأرض، وبأسعار في المتناول.