تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر حول العالم

شكى مستخدمون من دول مختلفة حول العالم من تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وفيسبوك ماسنغر.
التفاصيل:
- أفادت تقارير بأن مستخدمين في دول مختلفة حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على هذه التطبيقات.
- أظهر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على 9000 مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.
- أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوربا.
- من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقي واتساب وانستغرام لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.
https://twitter.com/zerk3r/status/1117400701615865858?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات:
- شهد فيسبوك أحد أطول فترات تعطل خدماته في مارس/ آذار عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتس آب لأكثر من 24 ساعة.
- وكانت فيسبوك تعتزم دمج منصات التراسل الثلاث التابعة لها وهي واتس آب وانستغرام وماسنغر.
- يمكن الدمج الشركة من إنشاء ملف شخصي واحد للمستخدم من تطبيقاتها المختلفة، لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل.