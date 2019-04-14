البث الحي
منوعات

تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر حول العالم

تمتلك شركة فيسبوك تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر
تمتلك شركة فيسبوك تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر
14/4/2019

شكى مستخدمون من دول مختلفة حول العالم من تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وفيسبوك ماسنغر. 

التفاصيل:
  • أفادت تقارير بأن مستخدمين في دول مختلفة حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على هذه التطبيقات.       
  • أظهر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على 9000 مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.
  • أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوربا.
  • من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقي واتساب وانستغرام لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.

https://twitter.com/zerk3r/status/1117400701615865858?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • شهد فيسبوك أحد أطول فترات تعطل خدماته في مارس/ آذار عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتس آب لأكثر من 24 ساعة.
  • وكانت فيسبوك تعتزم دمج منصات التراسل الثلاث التابعة لها وهي واتس آب وانستغرام وماسنغر.
  • يمكن الدمج الشركة من إنشاء ملف شخصي واحد للمستخدم من تطبيقاتها المختلفة، لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل.
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)