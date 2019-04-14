تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر حول العالم

شكى مستخدمون من دول مختلفة حول العالم من تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وفيسبوك ماسنغر.

التفاصيل:

أفادت تقارير بأن مستخدمين في دول مختلفة حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على هذه التطبيقات.

أظهر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على 9000 مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.

أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوربا.

من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقي واتساب وانستغرام لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.

https://twitter.com/zerk3r/status/1117400701615865858?ref_src=twsrc%5Etfw

اية المجتمع ده اللي مبنشوفش وشهم في تويتر غير لما الفيسبوك يقف 😂

#فيسبوك pic.twitter.com/wgy1J3x0Vo — Hector Harb (@Elhaysthem) April 14, 2019

خلفيات: