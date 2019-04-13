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فيسبوك تنفق 22.6 مليون دولار على تأمين مارك زوكربيرغ

مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
13/4/2019

أظهرت بيانات نشرتها شركة "فيسبوك" أن الشركة أنفقت 22.6 مليون دولار على تأمين الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في عام 2018.

التفاصيل:
  • حصل زوكربيرع على راتب أساسي قدره دولار واحد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
  • أدرجت الشركة تعويضا قدره 22.6 مليون دولار، تحت بند مصروفات "أخرى" كان معظمها من أجل تأمين زوكربيرغ.
  • من هذه الأموال خصص 20 مليون دولار لتأمين زوكربيرغ وأسرته، إضافة إلى 2.6 مليون دولار تكلفة استخدامه لطائرات خاصة.
  • قالت الشركة إن استخدام طائرات خاصة في تنقل زوكربيرغ هو جزء من برنامج تأمين رئيس الشركة.
  • في المقابل بلغت تكلفة تأمين زوكربيرغ 9 ملايين دولار في 2017، و5.1 مليون دولار في 2016.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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