شاهد: علماء فلك ينشرون أول صورة في التاريخ لثقب أسود

نجح علماء الفلك لأول مرة في التقاط صورة لثقب أسود، تظهر بقعة مظلمة أمام حلقة تضيء بشكل خافت، وعرضت خلال ستة مؤتمرات صحفية متزامنة اليوم الأربعاء، في مدن مختلفة من العالم.

The story of @ehtelescope ’s quest to capture the first image of a black hole was covered by @SmithsonianChan ’s documentary “Black Hole Hunters” premiering this Friday. #RealBlackHole #EHTBlackHole pic.twitter.com/49Ycr4c2nz

Hearing about #BlackHoles this morning? Here's a refresher on what a black hole IS. 🤔 It's a place where a large amount of mass has been squeezed into a tiny space. The gravity is so strong that not even light can escape from a black hole. Learn more: https://t.co/lkbaYWv5cz pic.twitter.com/RVuuxpaJPG

— NASA (@NASA) April 10, 2019