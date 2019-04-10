أمريكي يسرق سلعا بـ 300 دولار بعد أيام من شرائه جزيرة بـ 8 ملايين

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، رجلا من ولاية فلوريدا؛ لاتهامه بالاحتيال وسرقة منتجات من أحد المتاجر بـ(مئات) الدولارت؛ بعد أيام قليلة من شرائه جزيرة خاصة بـ (ملايين) الدولارات.
التفاصيل:
- بحسب وسائل إعلام محلية، يواجه الأمريكي أندرو ليبي (59 عامًا)، اتهامًا بسرقة سلع منزلية تبلغ قيمتها نحو 300 دولار من أحد فروع متاجر "كمارت" في جزيرة "كي ويست" بفلوريدا.
- بحسب ما قالته الشرطة، فقد اشترى أندرو، منتجات مختلفة بين 30 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان 2019، واستبدلها بمنتجات قديمة أرخص ثم أعادها لاسترداد أمواله كاملة.
- أندرو يُتهم بسرقة عدة منتجات تشمل مصابيح كهربائية، وماكينة صنع قهوة بقيمة 55 دولارًا، "استبدلها بماكينة قهوة أقدم بكثير"، ثم عاد لاسترداد الأموال بالكامل، وفقًا لإدارة شرطة "كي ويست".