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أمريكي يسرق سلعا بـ 300 دولار بعد أيام من شرائه جزيرة بـ 8 ملايين

الأمريكي أندرو ليبي صاحب جزيرة بملايين الدولارات والمتهم بسرقة مئات الدولارات
الأمريكي أندرو ليبي صاحب جزيرة بملايين الدولارات والمتهم بسرقة مئات الدولارات
10/4/2019

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، رجلا من ولاية فلوريدا؛ لاتهامه بالاحتيال وسرقة منتجات من أحد المتاجر بـ(مئات) الدولارت؛ بعد أيام قليلة من شرائه جزيرة خاصة بـ (ملايين) الدولارات.

التفاصيل:
  • بحسب وسائل إعلام محلية، يواجه الأمريكي أندرو ليبي (59 عامًا)، اتهامًا بسرقة سلع منزلية تبلغ قيمتها نحو 300 دولار من أحد فروع متاجر "كمارت" في جزيرة "كي ويست" بفلوريدا.
  • بحسب ما قالته الشرطة، فقد اشترى أندرو، منتجات مختلفة بين 30 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان 2019، واستبدلها بمنتجات قديمة أرخص ثم أعادها لاسترداد أمواله كاملة.
  • أندرو يُتهم بسرقة عدة منتجات تشمل مصابيح كهربائية، وماكينة صنع قهوة بقيمة 55 دولارًا، "استبدلها بماكينة قهوة أقدم بكثير"، ثم عاد لاسترداد الأموال بالكامل، وفقًا لإدارة شرطة "كي ويست".
الأمريكي أندرو ليبي (مكتب الشرطة)
  • الشرطة قالت إن أندرو اشترى أيضًا ماكينة قهوة بقيمة 150 دولارًا في 30 مارس/آذار 2019، وأعادها واسترد كامل المبلغ في اليوم التالي، ولكن موظفي المتجر اكتشفوا أن صندوق ماكينة صنع القهوة يحتوي على كرة سلة.
  • ألقي القبض على أندرو بتهمة السرقة، قبل أن تقرر الشرطة إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي، لكن سجلات السجن تظهر أنه لم يدفع الكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 أبريل/نيسان الجاري.

  • هذه الأحداث جاءت بعد أسبوع واحد فقط من شراء أندرو "جزيرة تومسون" قبالة "كي ويست، مقابل 8 ملايين دولار.

جزيرة تومسون التي اشتراها الرجل الأمريكي بـ8 ملايين دولار (غوغل إرث)

 

المصدر : الأناضول
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