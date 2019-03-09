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شاهد: يابانية تدخل "غينيس" كأكبر معمرة في العالم عن 116 عاما

9/3/2019

حققت يابانية تبلغ من العمر 116 عاما حلما يراودها منذ أن أتمت عامها المئة باختيارها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتكون الأكبر سنا بين البشر في العالم، اليوم السبت.

التفاصيل:
  • في احتفال حضره أفراد أسرتها ومسؤولون محليون، حصلت كاني تاناكا المقيمة في دار رعاية بمدينة فوكوكا في شمال اليابان على شهادتين من موسوعة غينيس بأنها الأكبر سنا بين البشر حاليا وكذلك أكبر معمرة في العالم.
  • وصفت تاناكا، وهي من مواليد الثاني من يناير/كانون الثاني عام 1903، لحظة منحها لقب أكبر معمرة في العالم بأنها الأكثر إثارة في حياتها.
  • كان أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا قد توفي في عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.
  • تزوجت هيديو تاناكا في السادس من يناير/ كانون ثان 1922 ولديها أربعة أبناء، بالإضافة إلى فتاة أخرى تبنتها من شقيقتها.

 

  • مازالت تاناكا تستيقظ في الساعة السادسة صباحا يوميا، طبقا لموسوعة غينيس وتنام في الساعة التاسعة مساء، وتحب الاستمتاع بدراسة الرياضيات.
  • تقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن أطول النساء بقاء على قيد الحياة على الإطلاق كانت الفرنسية جان كالمون التي عاشت 122 عاما و164 يوما ووافتها المنية في الرابع من أغسطس آب عام 1997.
المصدر : وكالات
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