شاهد: يابانية تدخل "غينيس" كأكبر معمرة في العالم عن 116 عاما

حققت يابانية تبلغ من العمر 116 عاما حلما يراودها منذ أن أتمت عامها المئة باختيارها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتكون الأكبر سنا بين البشر في العالم، اليوم السبت.

التفاصيل:

في احتفال حضره أفراد أسرتها ومسؤولون محليون، حصلت كاني تاناكا المقيمة في دار رعاية بمدينة فوكوكا في شمال اليابان على شهادتين من موسوعة غينيس بأنها الأكبر سنا بين البشر حاليا وكذلك أكبر معمرة في العالم.

وصفت تاناكا، وهي من مواليد الثاني من يناير/كانون الثاني عام 1903، لحظة منحها لقب أكبر معمرة في العالم بأنها الأكثر إثارة في حياتها.

كان أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا قد توفي في عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.

تزوجت هيديو تاناكا في السادس من يناير/ كانون ثان 1922 ولديها أربعة أبناء، بالإضافة إلى فتاة أخرى تبنتها من شقيقتها.