زبون يدفع 18 مليون دولار ثمنا لسيارة "بوغاتي" الجديدة

وجدت سيارة "بوغاتي" الجديدة، والتي تعد أغلى سيارة في العالم زبونا اقتناها مقابل نحو 18 مليون دولار أمريكي.

التفاصيل:

الإعلان عن بيع السيارة السوداء بهذا المبلغ الضخم صدم متابعي وعشاق "بوغاتي"، الذين لم يتصور أحد منهم إقدام زبون على دفع هذا المبلغ، خاصة وأن سعر السيارة الذي تم الإعلان عنه خلال معرض جنيف للسيارات كان 11 مليون دولار، حسب موقع "يورو نيوز".

لم تكشف الشركة بعد عن اسم أو بلد الشخص الذي اشترى السيارة السوداء ودفع سعرا قياسيا فاق سعرها القياسي السابق.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتري الجديد هو فيرديناند بيتش، حفيد مؤسس شركة بورش.

سيارة بوغاتي الجديدة (غيتي)

مميزات السيارة:

"بوغاتي" الجديدة يطلق عليها "السيارة السوداء" هي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 إس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

يرى خبراء عالم السيارات، أن السيارة المذكورة تعتبر الأفضل بين سيارات "بوغاتي" حيث تتميز بانحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

حسب مصمم السيارة، فقد صنعت عناصرها بشكل يدوي، كما أن هيكلها الخارجي المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع عن طريق بنية الألياف متناهية الصغر، وهي المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي.

أشار المصمم إلى أنّ "العمل على التصميم استغرق وقتا طويلا بحيث وصل الفريق المصمم إلى مرحلة "لم يعد بإمكانه أن يطور أو يجري تحسينا أكبر".

السيارة "بوغاتي" السوداء مزودة بمحرك بثماني أسطوانات سعته 16 لترا، وقدرة تصل ألفا و479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران ألفا و600 نيوتن متر، وعلى ما يبدو ستنتج الشركة عددا محدودا من هذه السيارة ذات السعر الخيالي.

سيارة بوغاتي الجديدة (غيتي)