مريض بالإيدز يجدد الأمل في الشفاء من المرض

قال أطباء إن رجلا مصابا بفيروس (إتش آي في) المُسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) في بريطانيا أصبح ثاني بالغ معروف في العالم يشفى من الفيروس.

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أجريت للمريض عملية لنقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظم من متبرع مقاوم للفيروس.

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من زراعة الخلايا الجذعية التي أُخذت من متبرع لديه طفرة جينية نادرة مقاومة للإصابة بفيروس (إتش آي في)، ومرور أكثر من 18 شهرا على انسحاب العقاقير المضادة للفيروسات، فإن الاختبارات شديدة الحساسية لا تظهر إلى الآن أي أثر يدل على إصابة الرجل السابقة بفيروس (إتش آي في).

رافيندرا جوبتا أستاذ وعالم أحياء متخصص في الفيروس وشارك في فريق الأطباء المعالج للمريض قال: "لا يوجد فيروس يمكننا قياسه. لا يمكننا رصد أي شيء".

أطلق على الرجل وصف "مريض لندن" من ناحية لأن حالته مماثلة للحالة الأولى المعروفة للشفاء وظيفيا من الفيروس، وهي حالة تيموثي براون الأمريكي الذي لُقّب بمريض برلين عندما خضع لعلاج مماثل في ألمانيا في عام 2007 وشُفي أيضا من الفيروس.

نقل براون، الذي كان يعيش في برلين، إلى الولايات المتحدة ويفيد خبراء في فيروس (إتش آي في) أنه لا يزال معافى من الفيروس.

طلب مريض لندن من فريقه الطبي عدم الكشف عن اسمه أو عمره أو جنسيته أو أي تفاصيل أخرى. ومن المقرر نشر تقرير عن حالته في دورية (نيتشر) وعرضها في مؤتمر طبي في سياتل عاصمة ولاية واشنطن الأمريكية أمس الثلاثاء.

عالج جوبتا، وهو الآن في جامعة كمبردج، مريض لندن عندما كان في جامعة لندن كولدج. وقال إن الرجل أُصيب بالفيروس في عام 2003 وجرى تشخيص إصابته بنوع من أنواع سرطان الدم في عام 2012.

قال جوبتا إن فريقه يعتزم استخدام النتائج لاكتشاف استراتيجيات جديدة ممكنة لعلاج فيروس (إتش آي في).

قال الأطباء إن الحالة إثبات لفكرة أن العلماء سيتمكنون في يوم ما من وضع حد لمرض الإيدز لكنها لا تعني التوصل إلى علاج للفيروس.

مرض الإيدز