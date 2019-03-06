عامان على استشهاد باسل الأعرج.. المثقف المشتبك الذي وجد أجوبته

قبل عامين وفي مثل هذا اليوم السادس من مارس/آذار، استشهد المدون والناشط الفلسطيني باسل الأعرج، ذلك الكاتب "المثقف المشتبك" الذي ناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي بالقلم والسلاح.

حكاية المناضل المثقف:

عرف الأعرج كأحد أبرز الناشطين الفلسطينيين في المظاهرات الشعبية والحراك الثقافي الفلسطيني.

باسل ولد عام 1986، وينحدر من قرية الولجة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. عمل في مجال الصيدلة قرب مدينة القدس المحتلة، كما كان مدونًا وباحثًا في التاريخ الفلسطيني.

باسل عرف بثقافته الواسعة التي كرسها لمقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بالتدوينات والمقالات الداعمة للمقاومة ضد الاحتلال، كما تصدّر المظاهرات الشعبية الداعمة لمقاطعة "إسرائيل" والمنددة بالاستيطان.

الأعرج عمل على مشروع لتوثيق أهم مراحل الثورة الفلسطينية شفويًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي ضد الاحتلال البريطاني، وصولًا إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

باسل كان ينظم رحلات للشباب أثناء التوثيق، يقوم خلالها بسرد كامل لتاريخ المنطقة التي يزورها والمعارك الواقعة فيها والشهداء، حتى وصفه صديقه الصحفي حسين شجاعية بأنه الشخص المثقف "بتاريخ الأرض والمقاومة".

الأعرج تعرض للاعتقال من طرف السلطة الفلسطينية مع خمسة معتقلين سياسيين عام 2016 بتهمة التخطيط لعمليات مسلحة ضد "إسرائيل"، وبعد إطلاق سراحه بدأت سلطات الاحتلال في مطاردته.

جهاز المخابرات الإسرائيلي وصف باسل عام 2016 بأنه أحد أبرز قادة الحراك الشبابي الفلسطيني بعدما صنّف هذا الحراك "تنظيمًا إرهابيًا"، وفي 6 مارس 2017 وبعد اشتباك لمدة ساعتين، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل الذي تحصن فيه الأعرج قرب رام الله وقتلته واحتجزت جثمانه.

باسل الأعرج

وصية باسل.. "وجدت أجوبتي":

عقب استشهاده، تداولت منصات التواصل وصية الأعرج والتي وجه فيها التحية "للعروبة والوطن والتحرير"، وقال " لكم من الصعب أن تكتب وصيتك، ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها".

باسل: لطالما حيرتني تلك الوصايا، مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة.. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيًا مقتنعًا وجدت أجوبتي، يا ويلي ما أحمقني! وهل هناك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد.

باسل: كان من المفروض أن أكتب هذا قبل شهورٍ طويلة، إلا أن ما أقعدني عن هذا هو أن هذا سؤالكم أنتم الأحياء، فلماذا أجيب أنا عنكم، فلتبحثوا أنتم… أما نحن أهل القبور فلا نبحث إلا عن رحمة الله.

كتاب "وجدت أجوبتي: هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج" للشهيد الفلسطيني باسل الأعرج

في نوفمبر الماضي، أصدرت دار رئبال في القدس المحتلة الأعمال الكاملة للشهيد باسل الأعرج في كتاب من 400 صفحة يحمل عنوان ("وجدت أجوبتي".. هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج)، وهو عنوان مستل من وصية الشهيد.

كتابات الشهيد باسل شكّلت في مجملها بيانًا سياسيًا ثوريًا، يجمع ما بين وضوح الرؤية المبنية على البحث والتحليل وما بين الموقف السياسي والأخلاقي المتسق مع هذه الرؤية.

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