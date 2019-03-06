شاهد: شاب مصري يصنع "موسيقى من القمامة"

تمكن شاب من مدينة الأقصر المصرية، إلى تحويل جميع أنواع النفايات إلى أدوات وآلات موسيقية بعدما اكتشف عدم قدرة بعض الناس في مصرعلى شراء الآلات الموسيقية .
إعادة تدوير:
- كثيرًا ما أكد المصري شادي رباب، وهو موسيقي وصانع أدوات موسيقية أنه يرغب من خلال نشاطه إلى نشر الوعي بشأن إعادة تدوير النفايات.
- في ورشته التي تقع على ضفة نهر النيل الغربية في الأقصر جنوبي مصر، يظهر شادي وهو يتنقل بين الآلات ومختلف الأجهزة والمسامير والأدوات في محاولة منه لتحويل المخلفات إلى عجائب إيقاعية.
- سبق لهذا الشاب المصري وأن اشترك في مسابقة أشرف عليها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة وهي مسابقة أبطال الأرض الصغار التي تدعو سكان العالم إلى حماية البيئة.
خلق الوعي:
- أحد أهداف شادي هو خلق وعي بأثر تلوث البيئة على المجتمع وتشجيع الناس لمنح النفايات فرصة جديدة للحياة.
- كثيرا ما يحوّل شادي الزجاجات إلى نايات، كما نجح في تحويل عبوات بلاستيكية إلى مجموعة طبول.
- شادي اعتبر أن "موسيقى من القمامة" تدفع المواطن إلى منع النفايات من دخول البحار والأنهار، وهو الأمر الذي يحدّ من خطر تلوث البيئة، ما يهدد بعض الحيوانات بالانقراض.
- شادي يملك مجموعة كبيرة من النفايات التي قام بجمعها وتخزينها في ورشته، ويأمل أن ينجح في تحويلها إلى آلات موسيقية للأطفال، الذين لا يملك ذووهم الأموال اللازمة للحصول على آلات موسيقية جديدة.
- شادي يحلم بإنشاء مدرسة لجمع القمامة لتمرير مهاراته للأطفال، وبالتالي الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات لكي يصبح المجتمع جميلًا ونظيفًا.