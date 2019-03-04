لحضور حفلات موسيقية.. السعودية تمنح تأشيرات سياحية للأجانب

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الوزراء في المملكة صادق على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

يأتي هذا بحسب رويترز في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها.

التفاصيل:

التأشيرات في المملكة المحافظة كانت تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

الحكومة تقول إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليارا في 2015.

السعودية ظلت تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالت دون تنفيذها.

صحيفة "أراب نيوز" قالت يوم السبت نقلًا عن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب".

الصحيفة لم تحدد متى ستتوافر التأشيرات.

موسيقيون عالميون قدموا معزوفات في مهرجان موسيقى الجاز العالمي في مدينة جدة السعودية