لحضور حفلات موسيقية.. السعودية تمنح تأشيرات سياحية للأجانب
4/3/2019
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الوزراء في المملكة صادق على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.
يأتي هذا بحسب رويترز في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها.
التفاصيل:
التأشيرات في المملكة المحافظة كانت تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.
الحكومة تقول إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليارا في 2015.
السعودية ظلت تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالت دون تنفيذها.
صحيفة "أراب نيوز" قالت يوم السبت نقلًا عن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب".
الصحيفة لم تحدد متى ستتوافر التأشيرات.
في إطار برنامج الأمير محمد، أنهت المملكة حظرًا على دور السينما استمر قرابة 40 عامًا وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما في ذلك عروض لبعض نجوم البوب الغربيين ونظمت فعاليات رياضية دولية.
غير أنه تم إلقاء القبض على عشرات الناشطين والمفكرين ورجال الدين في محاولة على ما يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد الذي عزز سلطاته بحملة شاملة لمكافحة الفساد.
رغم الغضب الدولي الذي أثاره مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، استغل بعض الغربيين فرصة نادرة لزيارة السعودية في ديسمبر/كانون الأول حين جرى تطبيق نظام التأشيرات الجديد بشكل تجريبي.
كانت المملكة قد أسست في 7 مايو/أيار 2016 الهيئة العامة للترفيه، كإحدى المبادرات المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه.