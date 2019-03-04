أزمة في ألمانيا بعد مزحة لرئيسة حزب ميركل عن "ثنائي الجنس"

طلبت رابطة المثليين داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، من رئيسة الحزب الاعتذار عن مزحة ألقتها في كرنفال عن دورات المياه المخصصة لثنائي الجنس.

التفاصيل:

رئيس الاتحاد المسيحي، ألكسندر فوجت، قال لإذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس دابليو أر) اليوم الاثنين: "بالطبع يعد الاعتذار واجبا. إننا نتوقع ذلك"، مشيرا إلى أن هناك حدودا حتى في الكرنفال.

رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغرت كرامب-كارنباور، التي من المحتمل أن تخلف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ديوان المستشارية مثلما خلفتها في رئاسة الحزب، أدلت بتصريحات تسببت في موجة من الغضب والاستياء في ألمانيا.

كارنباور كانت قد قالت يوم الخميس الماضي في مدينة شتوكاخ بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا في خطاب ساخر في إطار مشاركتها بكرنفال ذي صبغة ساخرة: "هل كان أحد منكم في برلين قبل وقت قصير؟ فهناك سترون فصيل /لاتيه ماكياتو/ الذين يقدمون المراحيض للجنس الثالث. إنها مخصصة للرجال الذين لا يعرفون بعد إذا ما كان لا يزال مسموحا لهم بالوقوف أثناء التبول أم أنه يتعين عليهم الجلوس. لأجل ذلك هناك هذه المراحيض حاليا".

قوبلت هذه العبارات من كارنباور في البداية أثناء الكرنفال بالضحك والسخرية من الجمهور في القاعة التي ألقت فيها خطاب كان من المفترض أن يكون ساخرًا كجزء من احتفالات الكرنفال الذي تحتضنه المدينة.

"محكمة الحمقى"

مقالة نشرتها مدونة "كفير.دي إي" وكذلك مقطع فيديو نشره برنامج ساخر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسببا في لفت الانتباه العام لتصريحات كارنباور التي قالتها في كرنفال معروف بأنه ذو محتوى ساخر ويحمل اسم (محكمة الحمقى).

رئيس الاتحاد المسيحي أضاف، اليوم، أنه حتى وإن لم تكن المزحة ذات مقصد سيء، فإن ذلك لن يحسن من الأمر شيئا، وقال: "إذا حدث ذلك من دون تفكير فإنه يعد علامة أيضا على مدى انتشار هذا التفكير عادة"، وأشار إلى أنه يتوقع محادثة توضيحية مع كارنباور.

فوجت تابع في تعليقه على تصريحات رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي: "بغض النظر عن الدقة السياسية، فالبعض يرى ذلك مبالغا فيه. مثل هذه الحدود يجب أن تكون واضحة. لن يتم إلقاء نكات بعد ذلك على أقليات أخرى".

فوجت قال لمجلة "فوكوس" الألمانية إنه يجب على المرء التصرف بشكل أكثر دقة فيما يتعلق بمثل هذه الموضوعات داخل منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

النائب البرلماني ينس براندنبورغ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر لشؤون المثليين الجنسيين ومتحولين جنسيا وثنائي الجنس كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم آخر للخجل من تصرفات الآخرين. أهو صعب للغاية إقامة خطاب مفعم بالدعابة من دون التهجم على أقليات؟".

النائب عن حزب الخضر سفن ليمان تساءل أيضا: "مرحبا السيدة كرامب-كارنباور، هل كنت حقا بحاجة لجعل مزحة رخيصة مضحكة على حساب ثنائي الجنس والمتحولين جنسيا".

عضو مجلس الشيوخ الثقافي في برلين كلاوس لدرير وصف تصريحات كارنباور بأنها "مأساة على مستوى العامة".

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