خيار جديد في "تويتر" لتقليل استهلاك طاقة البطارية

موقع "تويتر" أشار إلى أن خاصية "لايتس أوت" أصبحت متاحة حاليًا، في حين أضاف خاصية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة على أساس ضبط النطاقات الزمنية للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".